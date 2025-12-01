Language
    WBP Constable Exam 2025: पेपर लीक प्रयास का भंडाफोड़, झरिया से 17 गिरफ्तार, बंगाल पुलिस ने दी सफाई

    By Balwant Kumar Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:21 AM (IST)

    WBP Constable Exam 2025: धनबाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने की साजिश को विफल करते हुए झरिया से 17 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से एडमिट कार्ड और अन्य सामग्री बरामद हुई है। जांच में पता चला कि रैकेट अभ्यर्थियों को प्रश्न-उत्तर रटाता था। गिरफ्तार लोगों में नदिया और बर्दमान के निवासी शामिल हैं। बंगाल पुलिस ने प्रश्नपत्र लीक होने की पुष्टि नहीं की है।

    गिरफ्तार आरोपितों के साथ धनबाद नगर के एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और अन्य पुलिस पदाधिकारी।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। रविवार को पश्चिम बंगाल में संपन्न हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लीक करने की साजिश को धनबाद पुलिस ने विफल कर दिया। झरिया में सक्रिय रैकेट की मंशा पर पानी फेरते हुए पुलिस ने बंधन लॉज और घनुआडीह इलाके से 17 लोगों को गिरफ्तार किया।

    आरोपितों के पास से बड़ी मात्रा में बंगाल कांस्टेबल परीक्षा के एडमिट कार्ड, मोबाइल फोन, कागजात, कलम और अन्य सामग्री बरामद की गई। जांच में यह भी सामने आया है कि रैकेट संचालकों ने अभ्यर्थियों से दो से पांच लाख रुपये तक वसूले थे।

    सभी गिरफ्तार आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। रैकेट के पांच सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।

    कैसे हुआ खुलासा

    शनिवार को धनबाद पुलिस पूरे जिले में अपराध नियंत्रण के लिए वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान झरिया पुलिस को जेएच10बीएन-2507 नंबर की एक सफेद स्कॉर्पियो में सवार युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं।

    वाहन को घनुआडीह के पास रोका गया। जांच में पता चला कि वाहन में बैठे युवक बंगाल कांस्टेबल परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने की कोशिश में शामिल थे। उनकी निशानदेही पर झरिया स्थित बंधन लॉज में छापेमारी की गई।

    यहां से परीक्षा से जुड़े प्रश्न लिखे दो रजिस्टर, बंगला व अंग्रेजी भाषा में तैयार नोट्स, 273 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र, 67 मोबाइल फोन, 32 कलाई घड़ियां, परीक्षार्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते से जुड़े कागजात, चेकबुक, बड़ी मात्रा में कागज व कलम सहित कई दस्तावेज बरामद हुए। लॉज संचालक ऋषि राज गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया।

    अभ्यर्थियों को झरिया लाकर रटाए जाते थे प्रश्न-उत्तर

    पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि रैकेट के लोग अभ्यर्थियों को झरिया बुलाकर अलग-अलग लॉज में ठहराते थे। यहां उन्हें प्रश्न और उत्तर रटाए जाते थे, ताकि वे परीक्षा केंद्र में जाकर लिख सकें। लॉज के रजिस्टर के अनुसार 273 अभ्यर्थियों के अलावा भी 100 से अधिक परीक्षार्थी झरिया आकर प्रश्न-उत्तर याद कर चुके थे।

    नदिया और बर्दमान के लोगों द्वारा संचालित था पूरा रैकेट

    गिरफ्तार 17 आरोपितों में 14 पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के निवासी हैं। एक आरोपी ईस्ट बर्दमान का है, जबकि दो धनबाद के रहने वाले हैं — एक झरिया और एक धनसार का। यही लोग इस अवैध धंधे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। हालांकि छापेमारी के दौरान वसूली गई रकम बरामद नहीं की जा सकी।

    बंगाल पुलिस ने कहा-प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ

    धनबाद पुलिस ने घटना की जानकारी पश्चिम बंगाल पुलिस को दी, जिसके बाद आसनसोल पुलिस की टीम धनबाद पहुंची और जांच की। टीम ने बताया कि अब तक प्रश्नपत्र लीक होने की पुष्टि नहीं हुई है।

    धनबाद के नगर पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि बरामद रजिस्टर में लिखे प्रश्नों का अब तक बंगाल कांस्टेबल परीक्षा के मूल प्रश्नपत्र से मिलान नहीं हुआ है। बंगाल पुलिस को आधिकारिक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा गया है।

    सिटी एसपी ने कहा कि बरामद दस्तावेजों में जिन-जिन व्यक्तियों के नाम हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पांच अन्य युवकों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है।

    गिरफ्तार आरोपितों की सूची

    मंजारूल हक मंडल (31) – पंडितपुर थानापाड़ा, नदिया

    सफीकुल शेख (27) – नातीडांगा शुभराजपुर, नदिया

    शमीम अख्तर मंडल (27) – नातीडांगा शुभराजपुर, नदिया

    शाहीन शाह (27) – नातीडांगा शुभराजपुर, नदिया

    आमीर सोहेल मंडल (30) – नातीडांगा शुभराजपुर, नदिया

    किरण शेख (23) – दोरोदाहा, नदिया

    अब्दुल्लाह शेख (22) – शेखपाड़ा शुभराजपुर, नदिया

    बबलू मंडल (27) – नगरपोता, हांसखाली, नदिया

    अमीरूल मंडल (21) – नगरपोता, हांसखाली, नदिया

    सैकलेन मंडल (27) – पोदोबिला, चाकदाहा, नदिया

    सुमीत कुमार मंडल (30) – तारापुर राणाघाट, नदिया

    चंदन चक्रवर्ती (30) – चाकदाहा, नदिया

    शुभांकर मंडल (30) – हबीबपुर राणाघाट, नदिया

    अरूप मंडल (30) – सुरेशनगर राणाघाट, नदिया

    ऋषि राज गोस्वामी (37) – राजबाड़ी रोड, झरिया

    उज्वल शेख (40) – रतनपुर पीरतला, केतुग्राम, ईस्ट बर्दमान

    सोनू कुमार – दोबारी कोलियरी, धनसार, धनबाद

     