Wasseypur में होटल संचालक से रंगदारी की मांग, विरोध करने पर जानलेवा हमला, तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, धनबाद। Wasseypur News: रहमतगंज आरामोड़ के पास एक होटल संचालक से रंगदारी मांगने और विरोध करने पर मारपीट व जानलेवा हमला करने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस संबंध में रहमतगंज आरामोड़ निवासी 32 वर्षीय मो. इकराम अंसारी ने बैंकमोड़ थाना में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, इकराम अंसारी कई वर्षों से आरामोड़ स्थित झोपड़ीनुमा होटल चला रहे हैं। इसी से वह अपने परिवार का भरण-पोषण भी करते हैं। आरोप है कि हाल के दिनों में होटल में खाना खाने आए मो. कलाम कुरैशी, मो. जुम्मन कुरैशी, मो. आलम और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों ने उन्हें दुकान बंद कर देने की धमकी दी।

आरोपितों ने कहा कि यदि होटल बंद नहीं की तो उसका मर्डर कर दिया जाएगा। साथ ही आरा मोड़ में रंगदारी चलने की बात कहते हुए रंगदारी देने की मांग की। इकराम ने पुलिस को लिखित शिकायत में बताया है कि रंगदारी देने से इनकार करने पर आरोपितों ने होटल का सारा सामान और पका हुआ भोजन फेंक दिया।