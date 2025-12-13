BBMKU: स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत की बात, विश्वविद्यालय वापस कर रहा दीक्षा शुल्क

आशीष सिंह, धनबाद। BBMKU:बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (बीबीएमकेयू) ने 26 दिसंबर को न्यू टाउन हाल में होने वाले द्वितीय दीक्षा समारोह को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि दीक्षा समारोह में भाग लेने के लिए पूर्व में लिया गया 1200 रुपये पंजीकरण शुल्क सभी छात्रों को वापस किया जाएगा।

विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब समारोह में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे पहले विवि ने कहा था कि ऐसे छात्र जो समारोह में शामिल नहीं होंगे, उनका शुल्क वापस होगा। अब सभी छात्रों को इस दायरे में लाया गया है।

पिछले कुछ दिनों से छात्रों में इस बात की चर्चा थी कि ऐसे छात्रों से भी शुल्क ले लिया गया है, जिन्हें दीक्षा समारोह में बुलाया भी नहीं गया है। इसको लेकर छात्र-छात्राओं में काफी रोष था। बीबीएमकेयू के रजिस्ट्रार डा.राधानाथ त्रिपाठी ने इस आशय का पत्र जारी किया है।

पहला बैच 18 दिसंबर तक, सत्यापन के बाद छात्रों के खाते में जाएगी राशि

विश्वविद्यालय ने कहा है कि 18 दिसंबर तक प्राप्त संपूर्ण आवेदन पहले बैच में निपटाए जाएंगे। देर से प्राप्त आवेदन अगली किस्तों में शामिल किए जाएंगे। रजिस्ट्रार ने सभी प्राचार्यों, विभागाध्यक्षों और छात्रों से अपील की है कि पूरी प्रक्रिया का समय से पालन करें, ताकि शुल्क वापसी में किसी प्रकार की देरी न हो।

कालेज और पीजी विभाग विश्वविद्यालय की ओर से प्रदान सूची के अनुसार पात्र छात्रों की जांच की जाएगी और समेकित सत्यापित सूची परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को भेजा जाएगा। सत्यापन के बाद विश्वविद्यालय सीधे छात्रों के खातों में रकम भेजेगा। 1135 विद्यार्थियों ने कराया था रजिस्ट्रेशन

विश्वविद्यालय की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार इस बार कई श्रेणियों के छात्रों को डिग्री और सम्मान प्रदान किए जाएंगे। सभी पीजी कार्यक्रमों के विषयवार टापर, सभी यूजी कार्यक्रमों के आनर्सवार टापर, ओवरआल बेस्ट ग्रेजुएट, बीई, एमई, एमबीबीएस, नर्सिंग एवं एलएलबी के टापर, पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र और पिछले दीक्षा (2023) के बाद से सभी कार्यक्रमों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को डिग्री और सम्मान मिलेगा।

समारोह में 2021 से 2023 तक के विभिन्न पीजी विभागों के बेस्ट ग्रेजुएट, सभी गोल्ड मेडलिस्ट, एलएलबी, एमएड, बीएड, एमबीबीएस के टापर और विवि से पीएचडी पूरी कर चुके 30 शोधार्थियों समेत कुल लगभग 220 विद्यार्थियों को मंच पर डिग्री और मेडल प्रदान किए जाएंगे।

ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने अपना प्रमाणपत्र पहले ही ले लिया है, उन्हें भी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। दीक्षा समारोह के लिए कुल 1135 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन टाउन हाल की सीमित क्षमता देखते हुए विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि केवल गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी शोधार्थियों को मंच पर सम्मान मिलेगा।

फीस वापसी के लिए आवश्यक दस्तावेज

- सभी पात्र छात्रों को अपने-अपने कालेज या पीजी विभाग में दस्तावेज जमा करने होंगे।

- आरटीजीएस-एनईएफटी के लिए बैंक विवरण।

- मार्कशीट या किसी मान्य शैक्षणिक दस्तावेज की छायाप्रति।

- कालेज आइडी कार्ड या कोई वैध पहचान पत्र।

- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकापी (नाम, खाता संख्या और आइएफएससी स्पष्ट हो)।