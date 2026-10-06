भागलपुर-रांची के बीच सफर करने वाले यात्रियों को राहत, अब निर्धारित रूट से चलेगी वनांचल एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड की राजधानी रांची और बिहार के भागलपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। भागलपुर-रांची वनांचल एक्सप्रेस अब अपने निर्धारित मार्ग से चलेगी।

साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड पर सकरीगली और महाराजपुर स्टेशनों के बीच गंगा के कटाव से रेल पटरी को खतरा उत्पन्न होने के कारण बीते दिनों परिचालन रोक दिया गया था। रेलवे की ओर से युद्धस्तर पर बचाव एवं सुरक्षा कार्य कर ट्रैक को सुरक्षित किया गया।

इसके बाद बुधवार को इस रेलखंड पर परिचालन सामान्य कर दिया गया। बहाल डाउन लाइन पर पहली ट्रेन के रूप में ट्रेन संख्या 03428 साहिबगंज-हावड़ा पैसेंजर स्पेशल सभी स्टेशनों पर रुकते हुए गुजरी। रेल परिचालन सामान्य होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।

साहिबगंज में गंगा नदी के कटाव तथा रेलवे ट्रैक को सुरक्षित किये जाने के कार्य के कारण रेल सेवाओं पर असर पड़ा था। धनबाद होकर चलने वाली भागलपुर-रांची वनांचल एक्सप्रेस भागलपुर से रामपुरहाट के बीच परिवर्तित मार्ग से मार्ग से चलाई जा रही थी।