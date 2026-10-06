CISF Transfer: पांच DIG के कार्यक्षेत्र बदले, तीन महीने में जितेंद्र तिवारी का बोकारो से बेंगलुरु तबादला

जागरण संवाददाता, बोकारो। CISF Transfers Five DIGs: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ( Central Industrial Security Force - CISF ) बीएसएल बोकारो इकाई के डीआइजी जितेन्द्र कुमार तिवारी का तबादला DOS-1 Bengaluru Headquarters में कर दिया गया है।

तिवारी पूर्व में बीसीसीएल धनबाद इकाई में डीआइजी के पद पर कार्यरत थे, जहां 4 जुलाई 2026 को उनका तबादला बीएसएल बोकारो इकाई में किया गया था।

धनबाद डीआइजी को दिया जा सकता है प्रभार

बीएसएल बोकारो इकाई में बतौर डीआइजी उनका मात्र तीन माह ही पूरा हुआ था कि सीआइएसएफ मुख्यालय जेके तिवारी का स्थानांतरण बेंगलुरु यूनिट में कर दिया गया। फिलहाल इनके स्थान पर किसी नए डीआइजी की पोस्टिंग नही की गई है।