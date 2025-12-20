UMMEED 2025: भूमिगत खनन में यंत्रीकरण पर वैश्विक मंथन, बीसीसीएल सीएमडी बोले-सुरक्षित और तकनीक-संचालित खनन समय की जरूरत

जागरण संवाददाता, धनबाद। भूमिगत खनन में सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और सतत विकास आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कोल इंडिया समूह की कंपनियां एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से सुरक्षित, दक्ष और तकनीक-संचालित खनन प्रणाली को निरंतर सशक्त बना रही हैं। यह बातें बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहीं।

मौका था ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) द्वारा आइआइटी (आइएसएम) धनबाद के सहयोग तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के तत्वावधान में आसनसोल के पानोरामा वाटर पार्क में आयोजित दो-दिवसीय (19–20 दिसंबर) अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी ‘उम्मीद–2025’ के शुक्रवार को शुभारंभ का।सम्मेलन का विषय 'भूमिगत खनन में यंत्रीकरण एवं स्वचालन' है।

सीएमडी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से उद्योग, शिक्षा और नीति-निर्माण संस्थानों के बीच ज्ञान-साझा और सहयोग का एक प्रभावी मंच तैयार होता है, जो भविष्य के सुरक्षित और उन्नत खनन तंत्र की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में देश-विदेश के खनन विशेषज्ञ, नियामक अधिकारी और तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। खनन में नवाचार, सुरक्षा और नीतिगत सहयोग को लेकर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। प्रतिभागियों ने कहा कि ‘उम्मीद’ जैसे मंच न केवल भूमिगत खनन में नवाचार, सुरक्षा और सतत विकास को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि उद्योग, अकादमिक जगत और नियामक संस्थाओं के बीच ज्ञान-साझा, नीति-संवाद और तकनीकी सहयोग को भी सशक्त बनाते हैं। यह सम्मेलन भारत में सुरक्षित, कुशल और तकनीकी रूप से सक्षम खनन के भविष्य की दिशा में एक सार्थक और दूरदर्शी पहल है।

उम्मीद-2025 के उद्घाटन सत्र के पश्चात प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें अग्रणी देशी एवं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने उन्नत खनन प्रौद्योगिकियों और उपकरणों का प्रदर्शन किया। सम्मेलन में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के सीएमडी, निदेशकगण, क्षेत्रीय महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर डीजीएमएस के महानिदेशक उज्ज्वल ताह, ईसीएल के सीएमडी सतीश झा, सीसीएल के सीएमडी एन.के. सिंह सहित कई कंपनियों के अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद थे।

उम्मीद-2025 के दौरान विभिन्न कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। इसी क्रम में फ्लोमोर लिमिटेड ने भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। लगभग 80 वर्षों से पंप निर्माण क्षेत्र में अग्रणी फ्लोमोर लिमिटेड उच्च गुणवत्ता वाले सेंट्रीफ्यूगल पंपसेट्स के लिए जानी जाती है।