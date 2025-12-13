UGC एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद धनबाद मेडिकल कॉलेज में मचा हड़कंप, जांच में नहीं सामने आया पीड़ित छात्र

जागरण संवाददाता, धनबाद। UGC Anti-Ragging Helpline: शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (SNMMCH Dhanbad) में एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आया है। बैच 2025 के एक छात्र ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) के एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है।

रैगिंग का आरोप बैच 2024 के स्टूडेंट्स पर लगाया है। शिकायत के बाद राष्ट्रीय एंटी रैगिंग सेल में मेडिकल कालेज प्रबंधन को मामले को जांच करने का निर्देश दिया। मामला सामने आने के बाद मेडिकल कालेज प्रबंधन हरकत में आ गया।

प्रबंधन की ओर से कमेटी गठित की गई। टीम ने दोनों पक्षों की जांच शुरू कर दी। ज्ञात हो इस वर्ष 100 सीटों पर नामांकन हुआ है। जांच के दाैरान मेडिकल कालेज में दोनों बैच के स्टूडेंट को बुलाया गया। दोनों से गहन पूछताछ की गई है। हालांकि इस बीच शिकायत करने वाला छात्र सामने नहीं आया है।