Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धनबाद में लगेज स्कैनर में सामान जांच कराने में हिचकिचा रहे थे दो युवक, जब पुलिस ने खोला बैग तो फटी रह गईं आंखें

    By Tapas Banerjee Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:44 AM (IST)

    धनबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने दो व्यक्तियों को 42 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया। बिहार के रहने वाले हरेंद्र प्रसाद और संतोष कुमार खरवार से आयकर विभाग पूछताछ कर रहा है। वे बिना जांच कराए स्टेशन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे गल्ला व्यापारी हैं और सासाराम जा रहे थे और पैसे को अखबार में लपेटकर छिपाया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस की गिरफ्त में दोनों युवक। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर सोमवार की रात रुपये से भरे दो बैग के साथ आरपीएफ ने दो लोगों को पकड़ा।

    लगेज स्कैनर में बैग की जांच के दौरान कैश पकड़ा गया। लगभग 42 लाख रुपये नगद के साथ पकड़े गए लोगों में 50 वर्षीय हरेंद्र प्रसाद एवं 45 वर्षीय संतोष कुमार खरवार शामिल हैं।

    दोनों बिहार के रोहतास सूर्यपुरा के रहने वाले हैं। रकम बड़ी होने के कारण आरपीएफ ने इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी।

    इनकम टैक्स की अनुसंधान विंग की टीम पहुंची और नगद के साथ पकड़े गए दोनों व्यक्ति से पूछताछ शुरू की। इतनी बड़ी रकम के साथ स्टेशन किस उद्देश्य से आए थे, कहां जा रहे थे समेत अन्य विषयों पर पूछताछ की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह है मामला

    रात लगभग 9:45 पर स्टेशन के दक्षिणी छोर से दो व्यक्ति बगैर लगेज स्कैनर में सामान जांच कराए स्टेशन के अंदर प्रवेश का प्रयास कर रहे थे। ऑन ड्यूटी आरपीएफ जवान प्रविंद कुमार के स्कैनर में बैग रखने की बात पर दोनों सकपका गये।

    दोनों बैग की लगेज स्कैनर से जांच और टटोलने पर कागज की गद्दी जैसी वस्तु प्रतीत हुई। पूछताछ करने पर टालमटोल करने लगे। बाद में रुपये होने की बात कही।

    सूचना मिलते ही आरपीएफ के अधिकारी पहुंचे और रकम अधिक होने के कारण इनकम टैक्स विभाग को जानकारी दी। आयकर विभाग की अन्वेषन टीम पहुंची जिन्हें नकद समेत दोनों को सौंप दिया गया।

    आयकर विभाग की पूछताछ में उन्होंने बताया कि दोनों गल्ला व्यापारी हैं। उन्होंने बताया कि सासाराम जाने वाले थे, तभी उन्हें पकड़ लिया गया।

    पैसे का बंडल अखबार से लपेटकर डाल गमछे से बांधकर बैग में रखा था

    जांच में पाया गया कि दोनों ने पैसे को अखबार के अंदर बंडल बना कर उसे गमछे से बांध कर छिपाया था। लगेज स्कैनर में बैग रखने से भी हिचकिचा रहे थे। इससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने नगद छिपाने का प्रयास किया।

    बुकिंग ऑफिस से मशीन लाकर गिने गए रुपये

    दो बैग में भरे रुपये गिनने के लिए रेलवे की बुकिंग आफिस से मशीन लाई गई। महिला बुकिंग स्टाफ सुप्रिया ने मशीन से रुपये गिने जिसमें कुल 41 लाख 22 हजार 400 रुपये मिले। इनकम टैक्स की अन्वेषन टीम व आरपीएफ अधिकारियों ने इसकी वीडियोग्राफी भी कराई।

    कौन-कौन थे शामिल

    आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय प्रकाश, एसआई आभाष चंद्र सिंह, एएसआई अभिमन्यु सिंह, मुकेश कुमार यादव, प्रविंद कुमार, अनिल कुमार, अशोक कुमार व अन्य।