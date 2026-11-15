टुंडी सीएचसी में नवजात की मौत पर डीसी सख्त, जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, धनबाद। टुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में प्रसव के बाद नवजात बच्ची की मौत के मामले में उपायुक्त आदित्य रंजन ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। उन्होंने सिविल सर्जन को मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए ड्यूटी पर तैनात दो चिकित्सकों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं, दो एएनएम को लेबर रूम से कार्यमुक्त कर दिया गया है। ममता वाहन चालक का एमओयू भी रद्द कर दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 12 नवंबर को टुंडी भूरसाबांक निवासी करीना कुमारी (25) को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था। सुबह 7:24 बजे सामान्य प्रसव से बच्ची का जन्म हुआ। जन्म के समय बच्ची सामान्य थी और उसका वजन 2.270 किलोग्राम था। दोपहर करीब 12:30 बजे उसकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली।