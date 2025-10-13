Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुर्मी जाति की मांग के खिलाफ लामबंद हुआ आदिवासी समाज, धनबाद में निकाली जन आक्रोश महारैली

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    धनबाद में कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करने के विरोध में आदिवासी जन आक्रोश महारैली निकाली गई। आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन किया और कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने का विरोध किया। आदिवासी नेताओं ने कहा कि यह आदिवासियों के अधिकारों को छीनने जैसा है और अगर सरकार ने कुर्मी को एसटी का दर्जा दिया तो बड़ा आंदोलन होगा। रैली के कारण शहर में जाम लग गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    आदिवासी समाज ने धनबाद में निकाली रैली


    जागरण संवाददाता, धनबाद। कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करने की मांग के विरुद्ध आदिवासी जन आक्रोश महारैली सोमवार को निकाली गई। महारैली में आदिवासी समाज के महिला पुरुष हाथों में पारंपरिक हथियार, झंडा, तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रैली की शुरुआत गोल्फ ग्राउंड ढोल नगाड़े के साथ किया गया, जो उपायुक्त कर्यालय तक जाएगा। रैली में सभी ने कुर्मी जाति को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग का जमकर विरोध किया।

    आदिवासी समान्य समिति धनबाद के सदस्य वीरेन हांसदा ने बताया कि कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करने मतलब आदिवासियों के हक व अधिकारों को छीनना है। राज्य के सभी आदिवासी एकजुट हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हैं। इसीलिए आज आक्रोश महारैली निकला गया है।

    जिले के आदिवासी समाज के 17 संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया

    आदिवासी समाज के गोविंद टुडू ने बताया कि महारैली में जिले के 17 आदिवासी संगठनों ने हिस्सा लिया है। सभी लगों की एक ही मांग है कि कुर्मी जाति आदिवासी नहीं है और बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो आदिवासी संगठन कभी मंजूर नहीं करेगा।

    आदिवासी लोग हमेशा से जंगल में रहकर जल जंगल को जमीन की रक्षा करते आए हैं। जो कुर्मी समाज के लोग कभी नहीं किए हैं और आज एसटी में शामिल होने के लिए तरह-तरह के हटकांडे अपना रहे हैं। 20 सितंबर को रेल रोका गया, जिसका आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करता है।

    अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का कदम उठाया तो होगा आंदोलन

    सोनोत संताल समाज टुंडी प्रखंड के विनोद हांसदा ने बताया कि अगर सरकार कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का कोई कदम उठाने का पहल किया गया तो जिले के साथ पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन होगा। इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार का कोशिश किया गया तो विरोध और तेज हो जाएगा। गांव से लेकर शहर तक जमकर विरोध किया जाएगा।

    महारैली से शहर हुआ जाम, लोगों को हुई भारी परेशानी

    आदिवासी समाज का महारैली को गोल्फ ग्राउंड से सिटी सेंटर व धैया रोड में भारी जाम लग गया। आवागमन करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीबन दो घंटा से अधिक लोग रेंगते रहे। इस दौरान स्कूली छात्र को भी परेशानी हुई।