कुर्मी जाति की मांग के खिलाफ लामबंद हुआ आदिवासी समाज, धनबाद में निकाली जन आक्रोश महारैली

जागरण संवाददाता, धनबाद। कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करने की मांग के विरुद्ध आदिवासी जन आक्रोश महारैली सोमवार को निकाली गई। महारैली में आदिवासी समाज के महिला पुरुष हाथों में पारंपरिक हथियार, झंडा, तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया।

रैली की शुरुआत गोल्फ ग्राउंड ढोल नगाड़े के साथ किया गया, जो उपायुक्त कर्यालय तक जाएगा। रैली में सभी ने कुर्मी जाति को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग का जमकर विरोध किया। आदिवासी समान्य समिति धनबाद के सदस्य वीरेन हांसदा ने बताया कि कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करने मतलब आदिवासियों के हक व अधिकारों को छीनना है। राज्य के सभी आदिवासी एकजुट हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हैं। इसीलिए आज आक्रोश महारैली निकला गया है।

जिले के आदिवासी समाज के 17 संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया आदिवासी समाज के गोविंद टुडू ने बताया कि महारैली में जिले के 17 आदिवासी संगठनों ने हिस्सा लिया है। सभी लगों की एक ही मांग है कि कुर्मी जाति आदिवासी नहीं है और बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो आदिवासी संगठन कभी मंजूर नहीं करेगा।

आदिवासी लोग हमेशा से जंगल में रहकर जल जंगल को जमीन की रक्षा करते आए हैं। जो कुर्मी समाज के लोग कभी नहीं किए हैं और आज एसटी में शामिल होने के लिए तरह-तरह के हटकांडे अपना रहे हैं। 20 सितंबर को रेल रोका गया, जिसका आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करता है।

अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का कदम उठाया तो होगा आंदोलन सोनोत संताल समाज टुंडी प्रखंड के विनोद हांसदा ने बताया कि अगर सरकार कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का कोई कदम उठाने का पहल किया गया तो जिले के साथ पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन होगा। इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार का कोशिश किया गया तो विरोध और तेज हो जाएगा। गांव से लेकर शहर तक जमकर विरोध किया जाएगा।