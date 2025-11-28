दुरंतो और बीकानेर-हावड़ा का बदलेगा मार्ग, तीन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच
दिसंबर में कोहरे के कारण सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस के फेरे कम होने से यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी। रेलवे ने अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला किया है। राजस्थान में पर्यटन सीजन को देखते हुए कोलकाता-मदार व कोलकाता-बीकानेर एक्सप्रेस में भी अतिरिक्त कोच लगेंगे। जनवरी में दुरंतो व बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस के मार्ग में बदलाव होगा और कुछ स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव भी होगा।
जागरण संवाददाता, धनबाद। दिसंबर से घने कोहरे को लेकर सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस से फेरे घट जाएंगे। फेरे कम होने से यात्रियों का दबाव बढ़ेगा। इसके मद्देनजर रेलवे ने सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़ने की घोषणा की है। राजस्थान का पर्यटन सीजन भी यही है। इसे ध्यान में रख कर कोलकाता-मदार व कोलकाता-बीकानेर एक्सप्रेस में भी अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे।
दूसरी ओर, जनवरी के अलग-अलग दिनों में राजस्थान जानेवाली दुरंतो व बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस के मार्ग में भी परिवर्तन होगा। मार्ग बदलने के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों का अलग-अलग स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव भी होगा।
इन तिथियों में अतिरिक्त कोच
12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस दो दिसंबर से एक जनवरी तक तथा 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस में एक से 31 दिसंबर तक एक फर्स्ट कम सेकंड एसी
19607 कोलकाता-मदार एक्सप्रेस में चार दिसंबर से एक जनवरी तक तथा 19608 मदार-कोलकाता एक्सप्रेस में एक से 29 दिसंबर तक एक सेकंड एसी
12495 बीकानेर-कोलकाता एक्सप्रेस में चार से 25 दिसंबर तक तथा 12496 कोलकाता-बीकानेर एक्सप्रेस में पांच से 26 दिसंबर तक एक थर्ड एसी व एक स्लीपर
इन तिथियों में बदलेगा मार्ग
आठ, 15 व 22 जनवरी को चलने वाली 12372 बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस बीकानेर से अपने निर्धारित मार्ग के बदले के मेड़ता बाईपास, जयपुर व रेवाड़ी होकर चलेगी। अतिरिक्त ठहराव नोखा, नागौर, मेड़ता बाईपास, डेगाना, मकराना व फुलेरा में होगा।
21 व 22 जनवरी को चलने वाली 12259 सियालदह-बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग के बदले रेवाड़ी, जयपुर, मेड़ता बाईपास होकर चलेगी। इस ट्रेन का अतिरिक्त ठहराव अलवर, जयपुर व डेगाना में होगा।
22 व 23 जनवरी को चलने वाली 12260 बीकानेर-सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस बीकानेर से अपने निर्धारित मार्ग के बदले के मेड़ता बाईपास, जयपुर व रेवाड़ी होकर चलेगी। डेगाना, जयपुर व अलवर में अतिरिक्त ठहराव होगा।
