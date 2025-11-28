दुरंतो और बीकानेर-हावड़ा का बदलेगा मार्ग, तीन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच

जागरण संवाददाता, धनबाद। दिसंबर से घने कोहरे को लेकर सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस से फेरे घट जाएंगे। फेरे कम होने से यात्रियों का दबाव बढ़ेगा। इसके मद्देनजर रेलवे ने सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़ने की घोषणा की है। राजस्थान का पर्यटन सीजन भी यही है। इसे ध्यान में रख कर कोलकाता-मदार व कोलकाता-बीकानेर एक्सप्रेस में भी अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे।

दूसरी ओर, जनवरी के अलग-अलग दिनों में राजस्थान जानेवाली दुरंतो व बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस के मार्ग में भी परिवर्तन होगा। मार्ग बदलने के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों का अलग-अलग स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव भी होगा।

इन तिथियों में अतिरिक्त कोच

12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस दो दिसंबर से एक जनवरी तक तथा 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस में एक से 31 दिसंबर तक एक फर्स्ट कम सेकंड एसी

19607 कोलकाता-मदार एक्सप्रेस में चार दिसंबर से एक जनवरी तक तथा 19608 मदार-कोलकाता एक्सप्रेस में एक से 29 दिसंबर तक एक सेकंड एसी

12495 बीकानेर-कोलकाता एक्सप्रेस में चार से 25 दिसंबर तक तथा 12496 कोलकाता-बीकानेर एक्सप्रेस में पांच से 26 दिसंबर तक एक थर्ड एसी व एक स्लीपर

इन तिथियों में बदलेगा मार्ग

आठ, 15 व 22 जनवरी को चलने वाली 12372 बीकानेर-हावड़ा एक्सप्रेस बीकानेर से अपने निर्धारित मार्ग के बदले के मेड़ता बाईपास, जयपुर व रेवाड़ी होकर चलेगी। अतिरिक्त ठहराव नोखा, नागौर, मेड़ता बाईपास, डेगाना, मकराना व फुलेरा में होगा।