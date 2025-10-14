Train Cancelled: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! वनांचल और इंटरसिटी कैंसल, बर्द्धमान-हटिया मेमू बोकारो तक
दिसंबर और जनवरी में रांची में यार्ड रीमॉडलिंग के कारण धनबाद से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। वनांचल एक्सप्रेस और रांची-दुमका इंटरसिटी 6 और 7 जनवरी को रद्द रहेंगी। बर्द्धमान-हटिया मेमू 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक बोकारो तक ही चलेगी। कुछ अन्य ट्रेनें भी आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। दिसंबर और जनवरी की अलग-अलग तिथियों में रांची जानेवाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। धनबाद होकर चलने वाली रांची-भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस तथा रांची-दुमका इंटरसिटी अलग-अलग दिनों में दोनों ओर से रद रहेंगी।
बर्द्धमान-हटिया मेमू हटिया के बदले बोकारो तक जाएगी और वहीं से बर्द्धमान लौटेगी। रेलवे की ओर से जारी सूचना में बताया कि रांची में यार्ड रिमाडलिंग के दौरान 10 दिसंबर से पांच जनवरी के बीच 27 दिनों तक प्री-नान इंटरलाकिंग तथा 6 व 7 जनवरी को 36 घंटे की नॉन इंटरलाकिंग के करण ट्रेनें अस्थायी रूप से प्रभावित रहेंगी।
रद व प्रभावित ट्रेनें
- 13403 रांची-भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस छह व सात जनवरी को रद।
- 13404 भागलपुर-रांची वनांचल एसप्रेस छह व सात जनवरी को रद।
- 13319 दुमका-रांची इंटरसिटी छह व सात जनवरी को रद।
- 13320 रांची-दुमका इंटरसिटी छह व सात जनवरी को रद।
- 13503 बर्द्धमान-हटिया मेमू 10 दिसंबर से सात जनवरी तक बोकारो तक चलेगी।
- 13504 हटिया-बर्द्धमान मेमू 10 दिसंबर से सात जनवरी तक बोकारो से चलेगी।
- 63597 रांची -आसनसोल मेमू 23 दिसंबर से सात जनवरी तक मूरी तक चलेगी।
- 63598 आसनसोल-रांची मेमू 23 दिसंबर से सात जनवरी तक मूरी से चलेगी।
- 13513 आसनसोल-हटिया इंटरसिटी 24, 25, 27, 29 व 31 दिसंबर एवं एक, तीन, चार, पांच व सात जनवरी को मेसरा तक चलेगी।
- 13514 हटिया-आसनसोल इंटरसिटी 24, 25, 27, 29 व 31 दिसंबर एवं एक, तीन, चार, पांच व सात जनवरी को मेसरा से चलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।