Train Cancelled: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! वनांचल और इंटरसिटी कैंसल, बर्द्धमान-हटिया मेमू बोकारो तक

जागरण संवाददाता, धनबाद। दिसंबर और जनवरी की अलग-अलग तिथियों में रांची जानेवाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। धनबाद होकर चलने वाली रांची-भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस तथा रांची-दुमका इंटरसिटी अलग-अलग दिनों में दोनों ओर से रद रहेंगी।

बर्द्धमान-हटिया मेमू हटिया के बदले बोकारो तक जाएगी और वहीं से बर्द्धमान लौटेगी। रेलवे की ओर से जारी सूचना में बताया कि रांची में यार्ड रिमाडलिंग के दौरान 10 दिसंबर से पांच जनवरी के बीच 27 दिनों तक प्री-नान इंटरलाकिंग तथा 6 व 7 जनवरी को 36 घंटे की नॉन इंटरलाकिंग के करण ट्रेनें अस्थायी रूप से प्रभावित रहेंगी।