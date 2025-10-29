धनबाद-राउरकेल रूट पर मालगाड़ी बेपटरी, बदले मार्ग से चलेंगी अलेप्पी-मौर्य समेत कई ट्रेनें

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद से राउरकेला रेलमार्ग पर बुधवार की सुबह मालगाड़ी बेपटरी हो जाने से रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित हो गई। मालगाड़ी के 10 वैगन पटरी से उतर गये। इस घटना के कारण ट्रेनों के मार्ग एकाएक बदल दिए गए। 13351 धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस धनबाद से अपने निर्धारित समय पर चली।

बोकारो से एकाएक मार्ग परिवर्तित कर दिया गया। अपने निर्धारित मार्ग बोकारो, मूरी, हटिया व राउरकेला के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बोकारो से मूरी, गुंडाबिहार, चांडिल व राउरकेला होकर चलाई गई। 15027 संबलपुर- गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग राउरकेला, हटिया व मूरी के बदले परिवर्तित मार्ग राउरकेला, सिनी, चांडिल,-गुंडाबिहार व मूरी होकर चली।

मंगलवार की रात चली 06056 बरौनी-पोत्तनूर स्पेशल बोकारो, मूरी, हटिया व राउरकेला के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बोकारो से मूरी, गुंडाबिहार, चांडिल व राउरकेला होकर चलाई गई।

सिकंदराबाद से मंगलवार को चली 17007 सिकंदराबाद-दरभंगा एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग राउरकेला, हटिया, रांची व मूरी के बदले राउरकेला, चांडिल, गुंडाबिहार व मूरी होकर चलने की सूचना जारी की गई।

बुधवार शाम में रवाना हुई 02831 धनबाद- भुवनेश्वर स्पेशल अपने निर्धारित मार्ग मूरी, हटिया व राउरकेला के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बोकारो से मूरी, गुंडाबिहार, चांडिल व राउरकेला होकर चलाई गई।

03253 पटना-चर्लपल्ली स्पेशल मूरी, हटिया व राउरकेला के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बोकारो से मूरी, गुंडाबिहार, चांडिल व राउरकेला होकर चलाई गई।

मार्ग परिवर्तन के कारण सुबह चलने वाली अलेप्पी एक्सप्रेस, मौर्य तथा शाम में चली धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल रांची नहीं गई। ट्रेनों के बदले मार्ग से चलने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। गुरुवार को भी इस रेल मार्ग की ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।