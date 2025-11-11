देर से चलेंगी जम्मूतवी-शक्तिपुंज समेत कई ट्रेनें, ब्लैक डायमंड और कोलफील्ड एक्सप्रेस रद
रेलवे ने जम्मूतवी-शक्तिपुंज समेत कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है, जिसके चलते ये ट्रेनें देरी से चलेंगी। ब्लैक डायमंड और कोलफील्ड एक्सप्रेस को रद कर दिया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले अपडेट की जांच कर लें।
जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर चलने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनें अलग-अलग दिनों में विलंब से चलेंगी। धनबाद-हावड़ा रेल मार्ग के दुर्गापुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के कारण अपने ऑरिजिनेटिंग स्टेशन से देर से रवाना होगी।
दूसरी ओर, नवंबर के अलग-अलग दिनों में रद की गई ट्रेनों की सेवा पुनर्बहाल कर दी गई है। 18 व 20 को 22911 इंदौर- हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस, 20 व 22 को 22912 हावड़ा-इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस पहले रद थी, जो अब अपने निर्धारित समय व तिथि के अनुसार चलेगी।
इसी तरह 22 को 11447 जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस तथा 23 नवंबर को चलने वाली 22304 गया- हावड़ा वंदेभारत एक्सप्रेस, 12259 सियालदह-बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस एवं 12313 सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग व समय से चलेंगी।
21 को चलने वाली 13152 जम्मूतवी- कोलकाता एक्सप्रेस 300 मिनट, 22 को चलने वाली 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस 290 मिनट एवं 12354 लालकुआ-हावड़ा एक्सप्रेस 135 मिनट, 23 को चलने वाली 11448 हावड़ा-जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस 135 मिनट, 13151 कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस 150 मिनट विलंब से चलेंगी।
22-23 को ब्लैक डायमंड व 24 को कोलफील्ड एक्सप्रेस रद
धनबाद से हावड़ा के बीच चलने वाली कोलफील्ड व ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस के रद फेरे पुनर्बहाल नहीं हुए हैं। धनबाद से हावड़ा जानेवाली ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस 22 व 23 नवंबर तथा धनबाद-हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस 24 नवंबर को रद रहेगी।
वापसी में हावड़ा से धनबाद के बीच चलने वाली ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस 23 व 24 नवंबर तथा कोलफील्ड एक्सप्रेस 23 नवंबर को रद रहेगी।
