न्यू ईयर सेलिब्रेशन से माघ मेला तक, कई ट्रेनें खचाखच; धनबाद से दक्षिण की ट्रेनों में जगह नहीं

जागरण संवाददाता, धनबाद। त्योहारी सीजन समाप्त होने के साथ ही सैर-सपाटे का मौसम आ गया है। समुद्र तटों से लेकर हिल स्टेशन और तीर्थ स्थलों पर जानेवाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लहरा रही है। नवंबर के बाद दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर ट्रेनें खचाखच हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से गुजरात के कच्छ और गोवा के समुद्री तटों तक पहुंचने की बेताबी दिख रही है। इसके साथ ही जनवरी के पहले सप्ताह से धार्मिक यात्रा भी शुरू होनेवाली है।

प्रयागराज में तीन जनवरी से माघ मेला शुरू होगा। मध्य फरवरी तक पुण्य स्नान की छह तिथियां हैं। जनवरी के पहले पखवाड़े की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अग्रिम आरक्षण शुरू होने के पहले दिन ही प्रयागराज जानेवाली ट्रेनों में सीटें फुल हो रही हैं। ज्यादातर ट्रेनों में अब गिनती की सीटें ही बची हैं।

गोवा जानेवाली ट्रेन में 12 जनवरी तक सीटें फुल धनबाद होकर गोवा जानेवाली जसीडीह-वास्को द गामा एक्सप्रेस 12 जनवरी तक फुल है। स्लीपर से एसी तक इस ट्रेन में जगह नहीं है। गुजरात जानेवाली मालदा टाउन-सूरत, हावड़ा-गांधीधाम व आसनसोल-भावनगर टर्मिनस पारसनाथ एक्सप्रेस का भी यही हाल है।

धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल का फेरा बढ़ा, पर शुरू नहीं हुई बुकिंग धनबाद से कोयंबटूर के बीच बोकारो व रांची होकर चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल के फेरे बढ़ाने की घोषणा सात नवंबर को ही हो चुकी है। 06063 कोयंबटूर-धनबाद स्पेशल 30 जनवरी तक तथा 06064 धनबा-कोयंबटूर स्पेशल दो फरवरी तक चलाने की घोषणा हुई है। पर कोयंबटूर से 28 नवंबर तो धनबाद से एक दिसंबर के बाद टिकटों की बुकिंग शुरू नहीं हुई है।

पुरी जानेवाली ट्रेनें नो रूम, धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल के नहीं बढ़े फेरे क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान पुरी जानेवाले यात्रियों की संख्या में अधिक रहती है। धनबाद के नजदीकी स्टेशन गोमो होकर पुरी जानेवाली पुरुषोत्तम, नीलांचल और नंदनकानन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में स्लीपर से एसी तक नो रूम है।

इसके बाद भी धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल के फेरे नहीं बढ़े हैं।भुवनेश्वर से 30 नवंबर तो धनबाद से एक दिसंबर तक ही टिकट बुक हो रहे हैं। इस ट्रेन के फेरे में विस्तार हुआ तो पुरी तक पहुंचने का विकल्प मिल सकेगा।