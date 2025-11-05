23 दिसंबर से 7 जनवरी तक धनबाद-रांची और रांची-दुमका इंटरसिटी रद, वनांचल के भी थमेंगे पहिए

जागरण संवाददाता, धनबाद। क्रिसमस के पहले से लेकर नए साल के पहले सप्ताह तक यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। रांची स्टेशन पर होनेवाले यार्ड रिमॉडलिंग एवं नॉन इंटरलॉकिंग के कारण धनबाद से चलने व गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनों को रद कर दिया जाएगा तथा कई ट्रेनें रांची व हटिया तक नहीं जाएंगी। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी होगी। ध

नबाद-रांची, दुमका रांची इंटरसिटी एवं वनांचल एक्सप्रेस अलग-अलग दिनों में रद रहेंगी। बर्द्धमान-हटिया मेमू 10 जनवरी से 29 दिनों तक रांची व हटिया के बदले बोकारो तक जाएगी। दक्षिण पूर्व रेल से जारी सूचना में बताया गया कि 10 दिसंबर से पांच जनवरी तक 27 दिनों के लिए प्री-नॉन इंटरलॉकिंग तथा छह से जनवरी तक 36 घंटे के नॉन इंटरलॉकिंग के कारण ट्रेनें अस्थायी रूप से प्रभावित रहेंगी।

रद व प्रभावित ट्रेनें 13303 धनबाद-रांची इंटरसिटी 23 दिसंबर से सात जनवरी तक रद

13304 रांची-धनबाद इंटरसिटी 23 दिसंबर से सात जनवरी तक रद

13319 दुमका-रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस 23 दिसंबर से सात जनवरी तक रद

13320 रांची-दुमका इंटरसिटी 23 दिसंबर से सात जनवरी तक रद

13403 रांची-भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस छह व सात जनवरी को रद

13404 भागलपुर-रांची वनांचल एक्सप्रेस छह व सात जनवरी को रद

13503 बर्द्धमान-हटिया मेमू 10 दिसंबर से सात जनवरी तक बोकारो तक जाएगी

13504 हटिया-बर्द्धमान मेमू 10 दिसंबर से सात जनवरी तक बोकारो से चलेगी

63598 आसनसोल-रांची मेमू 23 दिसंबर से सात जनवरी तक मूरी तक जाएगी

63597 रांची-आसनसोल मेमू 23 दिसंबर से सात जनवरी तक मूरी से चलेगी मेसरा तक चलेगी आसनसोल-हटिया इंटरसिटी यार्ड रिमॉडलिंग के कारण आसनसोल से गिरिडीह, जमुआ, कोडरमा व बरकाकाना होकर हटथ्या तक चलने वाली ट्रेन भी अलग-अलग में मेसरा तक जाएगी और वापसी में वहीं से आसनसोल लौट जाएगी।