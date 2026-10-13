गोमो होकर टाटा-बक्सर स्पेशल ट्रेन आज से, छठ तक झारखंड-बिहार के यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, धनबाद। Tata Buxar Special Train : टाटा से बक्सर के बीच मंगलवार से स्पेशल ट्रेन चलेगी। बोकारो व गोमो होकर चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दोनों ओर से नवंबर तक चलेगी।

रेलवे ने इस ट्रेन को कोडरमा, तिलैया, राजगिर, बिहारशरीफ, पटना व आरा होकर चलाने की घोषणा की है। इससे दुर्गापूजा से छठ तक झारखंड व बिहार के यात्रियों को राहत मिल सकेगी।

इन तिथियों में चलेगी स्पेशल ट्रेन

- 08183 टाटा-बक्सर स्पेशल 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। टाटा से रात 8:30 पर खुल कर देर रात 12:05 पर बोकारो, 12:48 पर चंद्रपुरा, रात 1:13 पर गोमो तथा अगले दिन सुबह 7:10 पर पटना व 9:15 पर बक्सर पहुंचेगी।