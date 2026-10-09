झारखंड से बिहार जाना होगा आसान, टाटा-बक्सर स्पेशल ट्रेन 13 अक्टूबर से

जागरण संवाददाता, धनबाद। Tata Buxar Festive Special Train: त्योहारी सीजन की भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने टाटा से बक्सर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। स्पेशल ट्रेन मध्य अक्टूबर से नवंबर तक चलेगी।

टाटा से 13 व बक्सर से 14 अक्टूबर से प्रत्येक सप्ताह चलाई जाएगी। बोकारो व गोमो होकर चलने वाली ट्रेन कोडरमा से तिलैया, राजगीर, पटना व आरा मार्ग से चलेगी। स्पेशल ट्रेन दुर्गापूजा व दिवाली के साथ छठ के दौरान झारखंड से बिहार जानेवाले यात्रियों को बड़ी राहत देगी। इस ट्रेन में स्लीपर के 14, थर्ड एसी के दो व जनरल के दो कोच जुड़ेंगे।

इन तिथियों में चलेगी स्पेशल ट्रेन - 08183 टाटा-बक्सर स्पेशल 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। टाटा से रात 8:30 पर खुल कर देर रात 12:05 पर बोकारो, 12:48 पर चंद्रपुरा, रात 1:13 पर गोमो तथा अगले दिन सुबह 7:10 पर पटना व 9:15 पर बक्सर पहुंचेगी।