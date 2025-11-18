पत्नी से विवाद के दो माह बाद युवक ने घर में लगाई फांसी, आत्महत्या से इलाके में सनसनी
एक युवक ने पत्नी से विवाद के दो महीने बाद अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बापू नगर में रहने वाले 30 वर्षीय एक युवक पिंकू कुमार ने अपने घर में आत्महत्या कर लिया। मंगलवार की सुबह आसपास के लोगों को मामले की जानकारी हुई।
लोगों की सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची और फंदे से लटकते शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिंकू विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम करता था।
घटना के संबंध में आसपास के लोगों ने बताया कि पिंकू कुमार बापू नगर में एक किराए के मकान में रहता था। वहां यहां अकेले रहा करता था, जबकि उसका पूरा परिवार बिहार के जमुई के रतनपुर गांव में रहता है।
पुलिस ने शव को उतारा
सुबह जब पिंकू घर से बाहर नहीं आया तो स्थानीय लोगों को शक हुआ। इसके बाद पड़ोसियों ने वेंटिलेटर से देखा कि पिंकू पंखे में रस्सी के सहारे लटका हुआ है। मामले की जानकारी सरायढेला पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर घर के दरवाजा को तोड़स और अंदर प्रवेश कर शव को उतारा।
घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस की मानें तो पिंकू कुमार का अपनी पत्नी से दो माह पूर्व झगड़ा हुआ था। इस घटना के बाद से उसकी पत्नी उसके साथ नही रहती थी। पिंकू कुमार के दो बच्चे भी है। पिंकू कुमार छह माह से मकान मालिक राजू यादव के घर पर किरायेदार के तौर पर रहता था।
