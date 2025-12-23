आवारा पशुओं के खिलाफ Dhanbad Municipal Corporation का ‘रात का ऑपरेशन’, आपस में भिड़े सांड तो हलचल मच गई

जागरण संवाददाता, कतरास (धनबाद)। कतरास अंचल के पंचगढ़ी बाजार में आवारा सांडों का आतंक इन दिनों लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। सोमवार देर रात जब धनबाद नगर निगम ने इन आवारा पशुओं के खिलाफ अभियान छेड़ा, तो शहर में अचानक हलचल मच गई। सांडों के उग्र हो जाने से कुछ देर के लिए बाजार क्षेत्र रणक्षेत्र में तब्दील हो गया।



दरअसल, जागो सामाजिक संस्था की ओर से आवारा पशुओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नगर निगम के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया गया था। बढ़ते दबाव के बाद सहायक नगर आयुक्त शिखा कुमारी के निर्देश पर निगम ने सोमवार देर रात ‘पशु भगाओ अभियान’ चलाया। कतरास अंचल के दर्जनों निगम कर्मी दो ट्रैक्टरों के साथ हाथों में लाठी-डंडा लेकर सड़कों पर उतरे।



अभियान के दौरान पंचगढ़ी बाजार और आसपास के इलाकों से सांडों को नदी किनारे पुल पार कर सिजुआ की ओर खदेड़ा गया। लेकिन जैसे ही सांडों को भगाया गया, कई सांड आपस में ही भिड़ गए। अचानक मची भगदड़ से लोग सहम गए और देर रात बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि बाजार इलाके में एक दर्जन से अधिक सांड सक्रिय हैं, जो आए दिन राहगीरों और दुकानदारों के लिए खतरा बनते रहे हैं।



हालांकि देर रात चले अभियान से कुछ समय के लिए राहत जरूर मिली, लेकिन सोमवार सुबह होते ही कई सांड फिर से पुल पार कर सिजुआ की ओर से पंचगढ़ी बाजार में लौट आए। इससे लोगों में निगम की कार्रवाई को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं।



इस अभियान में नगर निगम के सुपरवाइजर लाल कमल महतो, शिबू हाड़ी सहित कई निगम कर्मी शामिल थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक स्थायी समाधान नहीं निकाला जाएगा, तब तक आवारा सांडों का आतंक यूं ही जारी रहेगा।