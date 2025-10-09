Special Trains Status: स्पेशल ट्रेनों का बुरा हाल, कोयंबटूर-धनबाद 17 घंटे 26 मिनट लेट

जागरण संवाददाता, धनबाद। स्पेशल ट्रेनों को समय पर चलाने के दावे फेल हो रहे हैं। धनबाद से चलने और गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों का बुरा हाल है। सुबह की ट्रेन दोपहर और शाम तो दोपहर और शाम की ट्रेनें देर रात पहुंच रही हैं।

कोयंबटूर से धनबाद के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन मंगलवार को सुबह के बदले आठ घंटे 25 मिनट विलंब से शाम में रवाना हुई थी। रास्ते में 17 घंटे 26 मिनट लेट हो गई। इस वजह से गुरुवार दोपहर के बदले देर रात या शुक्रवार तड़के पहुंचने की संभावना है।

शाम के बदले देर रात आई रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल तड़के चलने वाली रक्सौल- चर्लपल्ली स्पेशल लगभग छह घंटे देर से चली। रास्ते में नौ घंटे 10 मिनट विलंबित होने से शाम सवा चार बजे के बदले देर रात आने की संभावना जताई गई। रक्सौल-तिरुपति स्पेशल शाम के बदले गुरुवार को देर रात तिरुपति पहुंची।

चर्लपल्ली-पटना स्पेशल 3 घंटे 16 मिनट, गांणीधाम-सियालदह स्पेशल एक घंटे 52 मिनट, बरौनी-पोत्तनूर स्पेशल 2 घंटे 57 मिनट, धनबाद-नई दिल्ली स्पेशल 2 घंटे 41 मिनट, हावड़ा-नई दिल्ली स्पेशल 5 घंटे 25 मिनट, आसनसोल-मुंबई स्पेशल एक घंटे 26 मिनट लेट से चलीं।

शुक्रवार को लेट आएगी चंडीगढ़-धनबाद एसी स्पेशल ट्रेन चंडीगढ़ से धनबाद के लिए गुरुवार को रवाना हुई ट्रेन 4 घंटे 58 मिनट लेट चलने से शुक्रवार को देर से आने की संभावना है। लोकमान्य तिलक-धनबाद साप्ताहिक स्पेशल 45 मिनट विलंब से हुई। देर से चलने से इस ट्रेन के भी लेट से आने की संभावना है।