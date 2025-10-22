Language
    धनबाद होकर कोलकाता से जोधपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

    By Tapas Banerjee Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:46 PM (IST)

    राजस्थान से लौटने वाली ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जोधपुर और कोलकाता के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन धनबाद मंडल के गोमो समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। जोधपुर से स्लीपर क्लास की सीटें भर चुकी हैं, पर अन्य श्रेणियों में सीटें उपलब्ध हैं। कोलकाता से चलने वाली ट्रेन में सभी श्रेणियों में सीटें खाली हैं।

    धनबाद होकर कोलकाता से जोधपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

    जागरण संवाददाता, धनबाद। राजस्थान से वापसी की ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के मद्देनजर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। जोधपुर से 24 एवं कोलकाता से 26 अक्टूबर को चलेगी। धनबाद होकर चलने वाली इस ट्रेन का ठहराव गोमो समेत धनबाद मंडल के सभी महत्वपूर्ण स्टेशन पर दिया गया है।

    जोधपुर से टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही स्लीपर श्रेणी की सभी सीटें फुल हो गई हैं। इस श्रेणी में आरएसी उपलब्ध है। थर्ड एसी इकोनॉमी, थर्ड एसी व सेकंड एसी में सीटें खाली हैं। कोलकाता से चलने वाली ट्रेन में सभी श्रेणियों की सीटें खाली हैं।

    टाइम टेबल

    04837 जोधपुर-कोलकाता स्पेशल 24 अक्टूबर को जोधपुर से रात 10:30 पर प्रस्थान करेगी। रविवार सुबह 4:20 पर गोमो, 4:45 पर धनबाद तथा दोपहर 12:25 पर कोलकाता पहुंचेगी।

    04838 कोलकाता-जोधपुर स्पेशल 26 अक्टूबर को काेलकाता से दोपहर 3:25 पर खुलकर रात 10:40 पर धनबाद, 11:15 पर गोमो तथा मंगलवार की सुबह 4:00 बजे जोधपुर पहुंचेगी।

    इन स्टेशन पर ठहराव

    कोलकाता से जोधपुर के बीच चलने वाली ट्रेन का ठहराव नैहाटी, बैंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी आन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, डीडीयू, सुबेदारगंज, गोविंदपुरी, अठावा, टूंडला, इदगाह, भरतपुर, बांदकुई, गांधीनगर जयपुर, जयपुर, फुलेरा, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना व मेढ़ता रोड।

    धनबाद से चलते ही कोलफील्ड एक्सप्रेस का इंजन फेल

    दूसरी ओर, धनबाद से हावड़ा जा रही कोलफील्ड एक्सप्रेस के पहिए बुधवार को थम-थम कर घूमे। धनबाद स्टेशन से विलंब से खुली और कुमारधुबी लगभग डेढ़ घंटे देर से पहुंची।

    लेट चलने को लेकर यात्रियों की शिकायत पर रेलवे की ओर से बताया कि इंजन में खराबी आ जाने से ट्रेन विलंब से चली। इंजन की तकनीकी खराबी दूर करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। इस वजह से डेढ़ घंटे से अधिक विलंब से हावड़ा पहुंची।