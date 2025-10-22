धनबाद होकर कोलकाता से जोधपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, धनबाद। राजस्थान से वापसी की ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के मद्देनजर रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। जोधपुर से 24 एवं कोलकाता से 26 अक्टूबर को चलेगी। धनबाद होकर चलने वाली इस ट्रेन का ठहराव गोमो समेत धनबाद मंडल के सभी महत्वपूर्ण स्टेशन पर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जोधपुर से टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही स्लीपर श्रेणी की सभी सीटें फुल हो गई हैं। इस श्रेणी में आरएसी उपलब्ध है। थर्ड एसी इकोनॉमी, थर्ड एसी व सेकंड एसी में सीटें खाली हैं। कोलकाता से चलने वाली ट्रेन में सभी श्रेणियों की सीटें खाली हैं।

टाइम टेबल 04837 जोधपुर-कोलकाता स्पेशल 24 अक्टूबर को जोधपुर से रात 10:30 पर प्रस्थान करेगी। रविवार सुबह 4:20 पर गोमो, 4:45 पर धनबाद तथा दोपहर 12:25 पर कोलकाता पहुंचेगी। 04838 कोलकाता-जोधपुर स्पेशल 26 अक्टूबर को काेलकाता से दोपहर 3:25 पर खुलकर रात 10:40 पर धनबाद, 11:15 पर गोमो तथा मंगलवार की सुबह 4:00 बजे जोधपुर पहुंचेगी। इन स्टेशन पर ठहराव कोलकाता से जोधपुर के बीच चलने वाली ट्रेन का ठहराव नैहाटी, बैंडेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी आन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, डीडीयू, सुबेदारगंज, गोविंदपुरी, अठावा, टूंडला, इदगाह, भरतपुर, बांदकुई, गांधीनगर जयपुर, जयपुर, फुलेरा, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना व मेढ़ता रोड।