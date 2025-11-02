Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tourist Train: आस्था के सफर पर निकलेगी भारत गौरव ट्रेन, दो धामों का दर्शन कराएगा IRCTC

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:27 PM (IST)

    आइआरसीटीसी दक्षिण भारत के दो धामों समेत कई तीर्थ स्थलों के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाएगा। 18 जनवरी से शुरू होने वाली 15 दिनों की यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी और पुरी जगन्नाथ मंदिर जैसे स्थान शामिल हैं। स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में बुकिंग की जा सकती है, जिसमें किराया 27,535 रुपये से शुरू होता है। इस पैकेज में यात्रा, भोजन और आवास शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    आइआरसीटीसी ने की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। नए साल में दक्षिण भारत की सैर के साथ तीर्थ स्थलों पर मत्था टेकने की प्लानिंग करने वालों के लिए अच्छी खबर। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पाेरेशन ने दक्षिण भारत के दो धाम के साथ कई स्थलों की सैर कराने के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    14 रातें और 15 दिनों का ट्रिप 18 जनवरी से शुरू होगा। एक फरवरी को यात्रा समाप्त होगी। तीर्थ स्थलों के साथ समुद्र पर बने पंबन ब्रिज पर सफर कर रामेश्वरम तक पहुंचना बेहद रोमांचक होगा।

    इन स्थलों पर ले जाएगी ट्रेन


    तिरुपति बालाजी व पद्मावती मंदिर, रामेश्वरम, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमरी, तिरुअनंतपुरम पद्मनाभस्वामी मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर एवं पुरी जगन्नाथ मंदिर।

    स्लीपर, थर्ड एसी व सेकंड एसी में करा सकेंगे बुकिंग


    इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी व सेकंड एसी में बुकिंग करा सकेंगे। स्लीपर प्रति व्यक्ति 27535 रुपये, थर्ड एसी 37500 रुपये तथा सेकंड एसी 51405 रुपये चुकाना होगा।

    स्लीपर की 576, थर्ड एसी 65 एवं सेकंड एसी की 47 सीटें होंगी। इस पैकेज में ट्रेन से आवागमन के किराए के साथ खान-पान, ठहरने एवं गंतव्य स्थलों पर परिवहन की भी सुविधा शामिल है।

    दो दिन पहले कोच व सीट के साथ ट्रेन के प्रस्थान समय की सूचना


    यात्रियों को यात्रा शुरू होने से दो दिन पहले कोच व सीट के साथ ट्रेन के प्रस्थान समय की सूचना दे दी जाएगी। किसी भी यात्री को लोअर बर्थ की गारंटी नहीं मिलेगी।

    पांच साल या उससे कम उम्र के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। न रखने पर व्यस्क के तर्ज पर किया चुकाना पड़ सकता है।

    झारखंड, बिहार व बंगाल के यात्री करा सकेंगे बुकिंग

    आइआरसीटीसी (IRCTC) के भारत गौरव ट्रेन में झारखंड, बिहार व बंगाल के यात्री बुकिंग करा सकेंगे। ट्रेन बिहार के बेतिया से चलेगी। झारखंड के जसीडीह के साथ बंगाल के आसनसोल, बांकुड़ा, मेदिनीपुर, खड़गपुर व हिजली से यात्रा शुरू कर सकेंगे।

    धनबाद और आसपास के यात्रियों के लिए सबसे नजदीकी स्टेशन आसनसोल होगा। आसनसोल से सवार होकर वापसी में वहीं उतर भी सकेंगे। हालांकि धनबाद से आसनसोल तक दोनों ओर से आवागमन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

     

     