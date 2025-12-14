South Eastern Railway: बर्द्धमान–हटिया और धनबाद–झाड़ग्राम मेमू अब भी संकट में, यात्रियों की परेशानी बरकरार
SER: दक्षिण पूर्व रेलवे के बर्द्धमान–हटिया और धनबाद–झाड़ग्राम मेमू ट्रेनों का संकट अभी भी बरकरार है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। दक्षिण पूर्व रेल के आद्रा रेल मंडल में विकास कार्य, ट्रैफिक ब्लाक रोलिंग ब्लाक ने यात्रियों को परेशान कर दिया है। नवंबर माह से ही धनबाद-झाड़ग्राम मेमू अलग-अलग दिनों में धनबाद नहीं आ रही है।
धनबाद के बदले बोकारो से ही झाड़ग्राम के बीच चल रही है। रविवार को भी झाड़ग्राम से बोकारो तक चली और वहीं से लौट गई। अब रेलवे ने एक बार फिर इस ट्रेन के धनबाद नहीं आने की घोषणा कर दी है।
आद्रा मंडल में रोलिंग ब्लाक के कारण 15 व 18 दिसंबर को धनबाद नहीं आएगी। इसे बोकारो से झाड़ग्राम के बीच चलाया जएगा। 15 व 18 तक बर्द्धमान-हटिया मेमू गोमो स्टेशन तक जाएगी। वापसी में गोमो से बर्द्धमान के बीच चलेगी।
बर्द्धमान-हटिया मेमू को लेकर असमंसज में यात्री
बर्द्धमान-हटिया मेमू के परिचालन को लेकर रेलवे से जारी सूचना से यात्री असमंजस में है। दक्षिण पूर्व रेल से एक दिसंबर को जारी सूचना में बताया गया है कि रांची में यार्ड रिमाडलिंग के कारण 10 दिसंबर से सात जनवरी तक इस ट्रेन को बर्द्धमान से बोकारो तक चलाया जाएगा।
वापसी में भी सात जनवरी तक बोकारो से बर्द्धमान तक चलेगी। इस बीच रविवार को अगले कई दिनों तक गोमो तक चलाने की सूचना हो गई।
