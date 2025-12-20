South Eastern Railway Update: नए साल में बढ़ेगी रेल यात्रियों की परेशानी, एक झटके में धनबाद–बांकुड़ा समेत एक दर्जन MEMU रद
जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद से बांकुड़ा के बीच चलने वाली मेमू दो जनवरी से अगले आदेश तक रद रहेगी। वापसी में विष्णुपुर से धनबाद के बीच चलने वाली मेमू के पहिए भी थम जाएंगे। दक्षिण पूर्व रेल ने परिचालनीय कारणों से अगले-अलग मार्ग पर चलने वाली मेमू 13 मेमू ट्रेनों को दो जनवरी तथा पांच के तीन जनवरी से अगले आदेश तक रद करने की घोषणा कर दी है।
आज भागा-आद्रा मेमू रद, लेट खुलेगी बांकुड़ा मेमू
भागा से आद्रा के बीच चलने वली मेमू शनिवार को रद रहेगी। वापसी में आद्रा से भागा के बीच भी इस ट्रेन के पहिए थमे रहेंगे। धनबाद-बांकुड़ा मेमू एक घंटे विलंब से खुलेगी। दोपहर 2:30 के बदले 3:20 पर रवाना होगी। आद्रा रेल मंडल में रोलिंग ब्लाक के कारण ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।
