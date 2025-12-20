Language
    South Eastern Railway Update: नए साल में बढ़ेगी रेल यात्रियों की परेशानी, एक झटके में धनबाद–बांकुड़ा समेत एक दर्जन MEMU रद

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:15 AM (IST)

    South Eastern Railway Update: दक्षिण पूर्व रेलवे के निर्णय के कारण रेल यात्रियों की कठिनाइयां बढ़ने वाली है। धनबाद-बांकुड़ा समेत एक दर्जन मेमू ट्रेनें ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद से बांकुड़ा के बीच चलने वाली मेमू दो जनवरी से अगले आदेश तक रद रहेगी। वापसी में विष्णुपुर से धनबाद के बीच चलने वाली मेमू के पहिए भी थम जाएंगे। दक्षिण पूर्व रेल ने परिचालनीय कारणों से अगले-अलग मार्ग पर चलने वाली मेमू 13 मेमू ट्रेनों को दो जनवरी तथा पांच के तीन जनवरी से अगले आदेश तक रद करने की घोषणा कर दी है।

    आज भागा-आद्रा मेमू रद, लेट खुलेगी बांकुड़ा मेमू

    भागा से आद्रा के बीच चलने वली मेमू शनिवार को रद रहेगी। वापसी में आद्रा से भागा के बीच भी इस ट्रेन के पहिए थमे रहेंगे। धनबाद-बांकुड़ा मेमू एक घंटे विलंब से खुलेगी। दोपहर 2:30 के बदले 3:20 पर रवाना होगी। आद्रा रेल मंडल में रोलिंग ब्लाक के कारण ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।