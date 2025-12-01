SNMMCH Dhanbad में बढ़ेंगी MBBS की सीटें, 250 करने की तैयारी, PG करने वालों के लिए भी खुशखबर

जागरण संवाददाता, धनबाद। SNMMCH Dhanbad झारखंड के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने धनबाद दौरे के दौरान राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा-झारखंड के पांच मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाया जा रहा है।

सिंह ने कहा कि धनबाद में पहले से सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बना है। ऐसे में अब कोशिश हो रही है कि 6 महीने के अंदर धनबाद में सुपर स्पेशलिटी सेवा शुरू कर दी जाए। इसके साथ राज्य के दूसरे मेडिकल कालेजों में भी यह सेवा शुरू होगी। इसके लिए लगभग 96 अलग-अलग सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टरों की जरूरत होगी। सरकार की ओर से झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से इसकी बहाली की प्रक्रिया चल रही है।

स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने शनिवार को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज एवं अस्पताल धनबाद के निरीक्षण के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि दो प्रमुख प्रपोज अस्पताल के लिए हैं। अस्पताल के पुराने भवन से ओपीडी सेवा नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। बगल के पोस्ट ग्रेजुएट बिल्डिंग के पास भवन हैं, जहां ओपीडी के तमाम विभाग शिफ्ट होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट बिल्डिंग के पास ही प्राप्त मात्रा में जमीन है।

यहां पर अस्पताल का नया भवन बनाया जाएगा। इसके बाद पुराने भवन के आईपीडी (इंडोर पेशेंट डिपार्मेंट) को भी शिफ्ट किया जाएगा। पुराना भवन पूरे तरीके से खाली होगा। यहां पर भी नया भवन बनाया जाएगा। चार से पांच वर्षों के बीच एमबीबीएस सीटों के संख्या 100 से बढ़ाकर 250 तक की जाएगी।

वहीं, पीजी की सीट 100 तक की जाएगी। इससे पहले अपर मुख्य सचिव ने मेडिकल कालेज में प्राचार्य सह अधीक्षक डाक्टर दिनेश कुमार गिंदौरिया सहित सभी विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक करके मेडिकल कालेज और अस्पताल के बारे में जानकारी ली।



800 बेड का हो जाएगा मेडिकल कालेज, अगले सत्र में 150 एमबीबीएस सीट

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि नया भवन बन जाने के बाद सरकार की कोशिश है कि मेडिकल कॉलेज की सीट में बढ़ोतरी की जाए। अभी यहां 100 एमबीबीएस सीट पर नामांकन हो रहा है। लेकिन अगले साल से 150 एमबीबीएस सीट करने का लक्ष्य है। इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं।

इसके साथ ही अस्पताल में बेड की संख्या भी बढ़ जाएगी। अभी 570 बेड का अस्पताल है। आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़कर 800 के ऊपर हो जाएगी। यहां के मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशलिटी में न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी के लिए कैथ लैब, कैंसर, किडनी समेत अन्य बीमारी के इलाज हो पाएंगे। इसके लिए यहां एमआरआई, सीटी स्कैन सीमित अन्य मशीन हैं।



हटेगा अतिक्रमण, उपायुक्त को दिए निर्देश

अपर मुख्य सचिव ने यहां पोस्ट ग्रेजुएट बिल्डिंग के पास जमीन का नक्शा दिखा। यहां पर बगल में खटाल सहित अन्य अतिक्रमण को भी देखा। उन्होंने उपयुक्त आदित्य रंजन को इस दिशा में निर्देश दिया।

अतिक्रमण हटाने से यहां पर रास्ता सीधे अस्पताल तक पहुंचेगा। उन्होंने इस दौरान भवन पर मंडल विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आसपास के अतिक्रमण को भी खाली कराया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की स्तर से टीम बनाई जाएगी।



हाई कोर्ट ने भी लिया है संज्ञान

16 नवंबर को मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी के सर्जिकल आईसीयू में एक सियार घुस गया था। इस पर हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया है। इसके बारे में भी अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ की गई।