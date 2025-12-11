SNMMCH में फर्जी सर्टिफिकेट से MBBS में एडमिशन, यूपी के छात्र के खिलाफ कार्रवाई

जागरण संवाददाता, धनबाद। MBBS Admission Scam: शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस सत्र 2025-26 के औपबंधिक नामांकन के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कालेज प्रशासन ने फर्जी स्थानीय निवासी एवं इडब्लूएस प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन कराने की कोशिश करनेवाले अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरायढेला थाना को लिखित शिकायत की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राचार्य की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि शुभम कुमार मिश्रा, पिता संजय कुमार मिश्रा, मूल निवासी परसा गिदही, पोस्ट भितौली बाजार, जनपद महाराजगंज उतर प्रदेश ने 06 दिसंबर 2025 को औपबंधिक नामांकन हेतु अपना आवेदन स्थानीय प्रमाण पत्र, इडब्लूएस और आय प्रमाण पत्रों के साथ जमा किया था।

कालेज प्रशासन को प्रमाण पत्रों की सत्यता पर संदेह हुआ, जिसके बाद विशेष दूत के माध्यम से गिरिडीह अंचल कार्यालय से इसकी जांच कराई गई। अंचल अधिकारी, गिरिडीह ने लिखित रूप से बताया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निवासी एवं इडब्लूएस प्रमाण पत्र फर्जी और गलत पाए गए हैं तथा इन्हें निरस्त कर दिया गया है।

प्रमाण पत्रों की यह पुष्टि कालेज को प्राप्त होने पर पूरे प्रकरण की जानकारी संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, रांची को ई-मेल द्वारा भेजी गई है। कालेज के नामांकन, नोडल पदाधिकारी डा. गणेश कुमार ने इस पूरे मामले की दस्तावेजी रिपोर्ट, प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ सरायढेला थाना को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है।

जिसके बाद सरायढेला थाना की पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। कालेज प्रबंधन ने अभ्यर्थी का आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, ईडब्लूएस प्रमाण पत्र, जेसीइसीइ की प्रोविजनल सीट अलाटमेंट पत्र, नीट एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, दसवीं-बारहवीं के प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का फोटो, हलफनामा और गिरिडीह सीओ की रिपोर्ट भी पुलिस को दी है।