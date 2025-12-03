धनबाद कांग्रेस की गुटबाजी की चपेट में चार नेता, Jharkhand Congress ने थमाया नोटिस

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने पार्टी की आंतरिक अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए धनबाद के चार कांग्रेसी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन में आरोप लगाया गया था कि प्रीतम रवानी, पिंटू तुरी, अवधेश पासवान और राजीव पांडेय ने पार्टी के आंतरिक मामलों को सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक कर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है।

जिलाध्यक्ष संतोष सिंह के प्रतिवेदन की सामग्री को गंभीर मानते हुए प्रदेश अनुशासन समिति ने उक्त नेताओं से एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। समिति ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मंचों पर पार्टी से जुड़े गोपनीय मुद्दों को उजागर करना संगठनात्मक मर्यादा के खिलाफ है और इस प्रकार के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।