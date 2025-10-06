Language
    Dhanbad News: धनबाद में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के दौरान विस्फोट, दुकानदार की मौत

    By Madhusudan Verma Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:08 AM (IST)

    धनबाद के पांडेयडीह बाजार में जनता साइकिल दुकान में गैस रीफिलिंग के दौरान आग लगने से सिलेंडर विस्फोट हुआ। दुकानदार खेतन सोनार की मौत हो गई। आग से तीन बाइक और बगल की फर्नीचर दुकान को नुकसान पहुंचा। दमकल ने दो घंटे में आग बुझाई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की।

    तेतुलमारी में खुला गैस सिलेंडर व साइकिल दुकान में लगी आग

    संवाद सहयोगी, तेतुलमारी (धनबाद)। पांडेयडीह बाजार स्थित जनता साइकिल दुकान में रविवार को एक गंभीर घटना घटित हुई। इस दुकान में साइकिल मरम्मत के साथ-साथ बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरने का कार्य भी किया जाता है।

    रीफिलिंग के दौरान अचानक आग भड़क उठी। इस दौरान सिलेंडर में विस्फोट भी हुआ। दुकानदार खेतन सोनार गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें तेतुलमारी थाना की पुलिस ने इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच भेजा, जहां उनकी मृत्यु हो गई। आग की चपेट में तीन बाइक भी आईं।

    आग लगने के कारण राजगंज-सिजुआ मार्ग पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। क्षेत्र में काला धुआं फैल गया और 12 बार विस्फोट की आवाज सुनाई दी, जो छोटे सिलेंडरों के फटने से हुई। स्थानीय लोग इतनी घबराए कि उन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए।

    दमकल विभाग ने काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना शाम करीब 4:15 बजे हुई। आग की लपटों ने बगल की फर्नीचर दुकान को भी नुकसान पहुंचाया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में तीन दमकलों को दो घंटे लगे।

    यदि आग गोदाम में मौजूद 200 से अधिक गैस सिलेंडरों तक पहुंच जाती, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आग बुझने के बाद वाहनों की आवाजाही सामान्य हुई। तेतुलमारी थाना प्रभारी विवेक कुमार चौधरी ने बताया कि दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। 