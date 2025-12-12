धनबाद को मिलेगा Sainik School ? सांसद ने दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री के सामने उठाई मजबूत मांग
Sainik School: धनबाद को सैनिक स्कूल मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सांसद ने दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री के सामने यह मामला उठाया और सैनिक स्कूल की आवश्यक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। भाजपा सांसद ढुलु महतो ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात कर धनबाद में सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से सौंपा।
धनबाद के सांसद ने कहा कि धनबाद के युवाओं में देश सेवा के प्रति गहरी भावना और उत्साह है, लेकिन अब तक उन्हें सैनिक शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण से जुड़ी गुणवत्तापूर्ण संस्थाओं का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया है। यदि जिले में सैनिक स्कूल की स्थापना होती है, तो यहां के युवाओं को बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण और सुरक्षा बलों में करियर निर्माण का मजबूत मार्ग प्रशस्त होगा।
मुलाकात के दौरान सांसद महतो ने धनबाद से जुड़े अन्य लंबित विकास कार्यों एवं आवश्यक परियोजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को क्षेत्र की सड़कों, रेलवे सुविधाओं, कोयलांचल क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं तथा लोगों की प्रमुख मांगों से अवगत कराया।
संसद का मानसून सत्र चलने के कारण ढुलू महतो इन दिनों दिल्ली में हैं और धनबाद से संबंधित मुद्दों को लेकर लगातार केंद्रीय मंत्रियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सैनिक स्कूल के प्रस्ताव सहित सभी विषयों पर सकारात्मक रूख व्यक्त किया और जल्द आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। सांसद महतो ने मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र से मिल रहे सहयोग से धनबाद में विकास कार्य और तेज गति से आगे बढ़ेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।