गंगा सतलज एक्सप्रेस से कटकर RPF हेड कॉन्स्टेबल की मौत, यात्री बोले- प्लेटफॉर्म पर लोहे की...
गोमो स्टेशन पर एक दुखद घटना में, हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस में एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए जा रहे आरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल श्रीपति बास्की की गंगा सतलज एक्सप्रेस से कटकर मौत हो गई। इस घटना के कारण स्टेशन पर अफरातफरी मच गई और गंगा सतलज एक्सप्रेस को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। मृतक गोमो आरपीएफ पोस्ट में कार्यरत थे।
संवाद सहयोगी, गोमो। हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस में एस्कॉर्ट ड्यूटी पर जा रहे आरपीएफ के हेड कॉन्स्टेबल की गोमो स्टेशन पर गंगा सतलज एक्सप्रेस से कटकर मौत हो गई।
40 वर्षीय हेड कॉन्स्टेबल का नाम श्रीपति बास्की है। वह गोमो आफ पोस्ट में कार्यरत थे। घटना को लेकर गोमो स्टेशन पर अफरातफरी मच गई। गंगा सतलज एक्सप्रेस को काफी देर तक रोका गया। बाद में ट्रैक से शव उठाने के बाद ट्रेन रवाना हुई।
घटना को लेकर बताया गया कि आरपीएफ के हेड कॉन्स्टेबल की हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस में एस्कॉर्ट ड्यूटी थी। उन्हें ट्रेन लेकर गोमो से गया तक जाना था। हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म चार पर रुकी हुई थी, जबकि प्लेटफॉर्म संख्या तीन से गंगा सतलज एक्सप्रेस चल रही थी।
फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर पहुंचने के दौरान उन्होंने ट्रेन चलते देखा। उन्हें लगा कि हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस चल रही है। यह सोचकर दौड़कर ट्रेन पर सवार होने लगे। इसी बीच ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
दूसरी ओर, घटना को लेकर कुछ यात्रियों का कहना था कि प्लेटफॉर्म पर लोहे की कोई वस्तु और टाइल्स उखड़े होने से घटना हुई।
घटना के बाद आरपीएफ इंस्पेक्टर संतोष कुमार झा, रेल थानेदार शाहजहां खान, सब इंस्पेक्टर आलोक आनंद घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक के शव को रेल थाने में लाया गया। उनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। मृतक पूर्व में धनबाद डीआरएम के बॉडीगार्ड भी रह चुके हैं।
