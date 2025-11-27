ट्रेन बदली, जिंदगी छूटी: गोमो में RPF जवान की गंगा सतलज एक्सप्रेस से कटकर मौत, स्टेशन पर अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, गोमो (धनबाद)। Dhanbad News पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway) के धनबाद रेल मंडल (Dhanbad Railway Division) के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में आरपीएफ के हेड कांस्टेबल की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय श्रीपति बास्की के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, बास्की हटिया–इस्लामपुर एक्सप्रेस में एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए गोमो से गया जाने वाले थे। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई और गंगा सतलज एक्सप्रेस को काफी देर तक रोके रखा गया।



हटिया–इस्लामपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर खड़ी थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 3 से गंगा सतलज एक्सप्रेस खुल रही थी। श्रीपति बास्की फुट ओवरब्रिज के जरिए प्लेटफॉर्म 3 पर पहुंचे और ट्रेन को खुलते देख यह समझ बैठे कि हटिया–इस्लामपुर एक्सप्रेस ही खुल रही है।