ट्रेन बदली, जिंदगी छूटी: गोमो में RPF जवान की गंगा सतलज एक्सप्रेस से कटकर मौत, स्टेशन पर अफरा-तफरी
NSCB Junction Gomoh: धनबाद के गोमो स्टेशन पर एक दुखद घटना में, आरपीएफ के हेड कांस्टेबल श्रीपति बास्की की गंगा सतलज एक्सप्रेस से कटकर मौत हो गई। वह हटिया-इस्लामपुर एक्सप्रेस में ड्यूटी के लिए जा रहे थे, लेकिन गलतफहमी में दूसरी ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हुए फिसल गए। यात्रियों ने घटना की जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित कर दिया है।
जागरण संवाददाता, गोमो (धनबाद)। Dhanbad News पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway) के धनबाद रेल मंडल (Dhanbad Railway Division) के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में आरपीएफ के हेड कांस्टेबल की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय श्रीपति बास्की के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, बास्की हटिया–इस्लामपुर एक्सप्रेस में एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए गोमो से गया जाने वाले थे। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई और गंगा सतलज एक्सप्रेस को काफी देर तक रोके रखा गया।
हटिया–इस्लामपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर खड़ी थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 3 से गंगा सतलज एक्सप्रेस खुल रही थी। श्रीपति बास्की फुट ओवरब्रिज के जरिए प्लेटफॉर्म 3 पर पहुंचे और ट्रेन को खुलते देख यह समझ बैठे कि हटिया–इस्लामपुर एक्सप्रेस ही खुल रही है।
ट्रेन पकड़ने के जल्दबाजी में वह दौड़कर चढ़ने लगे, लेकिन उनका पैर फिसल गया और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गिर गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उधर, कुछ यात्रियों का आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर लोहे की कोई वस्तु या उखड़ी हुई टाइल्स की वजह से उनका पैर फिसला होगा, जिससे हादसा हुआ। घटना की जांच की मांग भी यात्रियों द्वारा की गई।
घटना के बाद आरपीएफ इंस्पेक्टर संतोष कुमार झा, रेल थानेदार शाहजहां खान और सब-इंस्पेक्टर आलोक आनंद मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर रेल थाना लाया गया और परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतक श्रीपति बास्की पूर्व में धनबाद डीआरएम के बॉडीगार्ड के रूप में भी कार्यरत रह चुके थे।
