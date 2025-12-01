रांची–सासाराम एक्सप्रेस सात जनवरी तक पिस्का से चलेगी, South Eastern Railway ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, धनबाद। Ranchi-Sasaram Express झारखंड की राजधानी रांची और बिहार के सासाराम के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अगला एक महीना अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। रांची यार्ड में चल रहे रिमॉडलिंग कार्य के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची–सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस के संचालन में अस्थायी बदलाव किए हैं।

इस अवधि में ट्रेन रांची स्टेशन तक नहीं जाएगी, बल्कि पिस्का स्टेशन से ही अपनी यात्रा शुरू और समाप्त करेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफर शुरू करने से पहले ट्रेन की संचालन व्यवस्था और समय की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।



रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 18635 रांची–सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस 23 से 27 दिसंबर, 29 दिसंबर से 3 जनवरी तथा 5 से 7 जनवरी तक रांची स्टेशन की जगह पिस्का स्टेशन से चलेगी।

इसी तरह, वापसी वाली ट्रेन संख्या 18636 सासाराम–रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस भी 24 से 28 दिसंबर, 30 दिसंबर से 4 जनवरी एवं 6 से 8 जनवरी तक पिस्का स्टेशन तक ही पहुंचेगी।



यार्ड रिमॉडलिंग कार्य पूरा होने तक यात्रियों को रांची स्टेशन से ट्रेन पकड़ने या वहीं उतरने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह परिवर्तन यात्रियों की सुरक्षा और रांची स्टेशन की भविष्य की बेहतर संरचना के लिए आवश्यक है।