Indian Railway Update: नए साल के पहले हफ्ते तक रांची–धनबाद, दुमका और सासाराम रूट पर यात्रियों की बढ़ीं परेशानी, SER ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, धनबाद। नया साल-2026 दस्तक देने जा रहा है। लोग नए साल के स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि झारखंड के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। 23 दिसंबर से नए साल के पहले हफ्ते की आठ तारीख तक रेल परेशान रहेंगे।

रांची में यार्ड रिमाडलिंग के कारण 23 दिसंबर से जनवरी के पहले सप्ताह तक कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रद रहेंगी। धनबाद-रांची व रांची-धनबाद इंटरसिटी, रांची-दुमका व दुमका-रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस 23 दिसंबर से सात जनवरी तक रद रहेंगी। रांची-चोपन एक्सप्रेस 24, 26,28 व 31 दिसंबर, दो, चार व सात जनवरी तथा चोपन-रांची एक्सप्रेस 25, 27, 29 दिसंबर, एक, तीन, पांच व आठ जनवरी को रद रहेगी। रांची-सासाराम एक्सप्रेस 23 से 27 दिसंबर, 29 दिसंबर से तीन जनवरी एवं पांच से सात जनवरी तक रांची के बदले पिस्का से चलेगी।

सासाराम-रांची एक्सप्रेस 24 से 28 दिसंबर, 30 दिसंबर से चार जनवरी तथा छह से आठ जनवरी तक पिस्का तक चलेगी। इसके अलावा रांची-भागलपुर व भागलपुर-रांची वनांचल एक्सप्रेस छह व सात जनवरी को रद रहेगी। इस बाबत दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) ने सूचना जारी की है।

16 दिनों तक ढूंढ़ना होगा विकल्प धनबाद-रांची व दुमका-रांची इंटरसिटी दोनों ट्रेनें धनबाद से रांची के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक सुबह तो दूसरी दोपहर में रांची पहुंचाती हैं। दिन का काम निबटा कर लोग आसानी से लौट जाते हैं। शाम में देवघर के लिए भी रांची-दुमका इंटरसिटी एकलौती ट्रेन है।