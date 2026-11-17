डिजिटल डेस्क, धनबाद। JDU News: बिहार के पूर्व मंत्री राम सेवक सिंह को झारखंड जदयू का संगठन प्रभारी बनाया गया है। उनके संगठन प्रभारी बनने पर धनबाद जिला जदयू ने बधाई दी है।

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राम सेवक सिंह को झारखंड जदयू का संगठन प्रभारी नियुक्त किया है। सिंह बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ से विधायक हैं।

धनबाद जिला जदयू के जिलाध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को पटना में राम सेवक सिंह से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी।

जिलाध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने बयान जारी कर कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्व मंत्री सह विधायक राम सेवक सिंह को झारखंड प्रदेश का संगठन प्रभारी बनाया है। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार और राम सेवक सिंह को हार्दिक बधाई दी।