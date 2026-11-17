जागरण संवाददाता, धनबाद। छठ महापर्व समाप्त होते ही अब दूसरे शहरों में काम पर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। इसका असर लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकटों की उपलब्धता पर दिखने लगा है। अगले 15 दिनों तक ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है।

प्रीमियम ट्रेन हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में भी सेकंड एसी में एक-दो दिन को छोड़कर एक दिसंबर तक नो रूम की स्थिति है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे अलग-अलग शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रहा है।

उत्तर बिहार से दक्षिण भारत लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए मंगलवार को रक्सौल से चर्लपल्ली के बीच वनवे स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 05553 रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल रक्सौल से दोपहर 12:40 बजे खुलेगी और बुधवार तड़के 3:15 बजे धनबाद पहुंचेगी। यहां से बोकारो, रांची और राउरकेला होते हुए गुरुवार दोपहर 12 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी। इसी तरह दरभंगा से पोत्तनूर के लिए 18 नवंबर को स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन नंबर 05591 दरभंगा-पोत्तनूर स्पेशल सुबह 7:05 बजे दरभंगा से खुलेगी। यह शाम 4:10 बजे धनबाद, 6:20 बजे बोकारो और रात 8:30 बजे रांची पहुंचेगी। इसके बाद शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे पोत्तनूर पहुंचेगी। मुंबई जाने वालों की सबसे ज्यादा परेशानी दूसरी ओर, मुंबई और आसपास के शहरों में लौटने वाले यात्रियों की परेशानी सबसे ज्यादा है। रेलवे ने कई शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन मुंबई के लिए कोई अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई है।