जागरण संवाददाता, धनबाद। Coal India News: कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) में कार्यकारी निदेशक (ईडी) के पदों पर पदोन्नति को लेकर चयन बोर्ड ने तीन अधिकारियों के नामों की अनुशंसा की है।

14 नवंबर 2026 को आयोजित साक्षात्कार के आधार पर चयन बोर्ड ने यह सूची जारी की है। अनुशंसित अधिकारियों में उत्खनन, चिकित्सा सेवा और मानव संसाधन विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

जारी सूची के अनुसार, ईडी (उत्खनन) पद के लिए कोल इंडिया के महाप्रबंधक (उत्खनन) देबब्रत घोष की अनुशंसा की गई है।

वहीं, ईडी (चिकित्सा सेवाएं) पद के लिए एसईसीएल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (चिकित्सा विशेषज्ञ) डॉ. श्रुतिदेव मिश्रा का चयन किया गया है। इसी तरह ईडी (मानव संसाधन) पद के लिए कोल इंडिया के महाप्रबंधक (एचआर) राजेश वी. नायर के नाम की अनुशंसा की गई है।