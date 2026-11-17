जागरण संवाददाता, धनबाद। इस माह के अंतिम सप्ताह से ठंड शुरू हो जाएगा ठंड के साथ कुहासे का असर भी दिखने लगेगा। सुबह और देर रात सड़कों पर दृश्यता कम होने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ेगा। इन तमाम पहलुओ को लेकर अभी से ही ट्रैफिक पुलिस की तैयारी शुरू हो गई।

धनबाद पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी में जुटी है। कुहासे के दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलानेवालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। इसके लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ यातायात पुलिस को भी अलर्ट किया गया है।

स्पीड मीटर के साथ सघन वाहन जांच अभियान चलाकर निर्धारित गति से अधिक रफ्तार में चलनेवाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। जीटी रोड समेत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जिले में पहले से ही 13 दुर्घटना संभावित स्थान चिह्नित हैं।

इन स्थानों पर पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरतेगी। जरूरत के अनुसार कुछ जगहों पर बैरियर व रेडियम लगाकर वाहनों की रफ्तार नियंत्रित की जाएगी। गोविंदपुर और साहेबगंज-टुंडी रोड,राजगंज तोपचांची इलाके में कुछ ब्लैक स्पाट है, जहां व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायत चल रही है।

सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए डिवाइडर पर रेडियम और पीली बत्ती लगाने की मांग भी संबंधित विभाग से ट्रैफिक पुलिस ने की है। इसके अलावा सड़क किनारे निर्धारित गति सीमा के बोर्ड लगाने का प्रस्ताव भी काफी दिनों से लंबित है, जिस पर काम शुरू होगा।

पुलिस सड़कों पर बने अनावश्यक कट की भी समीक्षा कर रही है। जहां जरूरत होगी, वहां सुधार के लिए संबंधित विभाग को कहा गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों से कुहासे में सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील करेंगे।

बैठकों में बनती है रणनीति, धरातल पर अब इंतजार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में हर बार कई अहम निर्णय लिए जाते हैं। ब्लैक स्पाट पर सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करने, डिवाइडर पर रेडियम लगाने, साइन बोर्ड लगाने और वाहनों के लिए व्यवस्थित पड़ाव बनाने जैसे मुद्दे उठते रहे हैं।

संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन इनमें से कई निर्देश महीनों बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाते। नतीजा यह है कि दुर्घटनाओं का खतरा बरकरार रहता है। अब देखना होगा कि कुहासे को लेकर पुलिस की नई तैयारी के साथ संबंधित विभाग भी कितनी तेजी से काम करती है।