रेलवे का बड़ा फैसला: ट्रेन मैनेजर को मिली राहत, साइन ऑन-ऑफ के लिए अब मिलेंगे 30 मिनट

जागरण संवाददाता, धनबाद। ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। उनके अटेंडेंस की समय अवधि को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। गार्ड को साइन आन और आफ करने के लिए अब पूरे 30 मिनट का समय मिलेगा। धनबाद रेल मंडल ने इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया है।

रेलवे के रनिंग स्टाफ कैडर ट्रेन मैनेजर को ट्रेन पुलिंग टाइम के साथ मिलाकर केवल 15 मिनट ही प्रीपरेशन एंड कंप्लीशन टाइम के रूप में दिए जा रहे थे। प्रीपरेशन एंड कंप्लीशन रनिंग कर्मचारियों के लिए वह अतिरिक्त समय है जो ट्रेन को चलाने यानी यात्रा शुरू करने से पहले और यात्रा समाप्त होने के बाद रेलवे कर्मचारियों को उनकी मुख्य ड्यूटी के अलावा दिया जाता है।

इसे लेकर यूनियनों की ओर से बदलाव का आग्रह किया गया था। धनबाद रेल मंडल भौगोलिक स्थिति की जटिलता के मद्देनजर प्रीपरेशन एंड कंप्लीशन टाइम में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी। मामले की समीक्षा के बाद रेल प्रशासन ने इसे स्वीकृति दे दी।