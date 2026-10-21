धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस अब तिरुवनंतपुरम तक, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, धनबाद। Thiruvananthapuram Dhanbad Express: धननबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम तक चल सकती है। ट्रेन का विस्तार होने से धनबाद और आसपास के यात्री सीधे तिरुअनंतपुरम तक पहुंच सकेंगे। केरल भाजपा ने एक्स पर इससे जुड़ी जानकारी साझा की है।

बताया है कि रेलवे ने धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस को तिरुअनंतपुरम सेंट्रल तक विस्तार की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ केरल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पीके कृष्णदास के साथ हुई बैठक में लिया गया।

इससे पहले अलेप्पी एक्सप्रेस को कोचुवेली तक विस्तार की योजना बनाई गई थी। संभावित टाइम टेबल भी तैयार हो गया था। बाद में योजना पटरी पर नहीं उतर सकी। हालांकि, अब तिरुअनंतपुरम तक विस्तार की पूरी संभावना है। इससे धनबाद के रेल यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।