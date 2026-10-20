SAIL JO परीक्षा गड़बड़ी पर विजिलेंस रिपोर्ट जमा, कईयों की फंसेगी गर्दन

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में आंतरिक पदोन्नति द्वारा कर्मचारी से अधिकारी बनने के लिए आहूत जूनियर आफिसर 2026 की लिखित परीक्षा में मिली गड़बड़ी की शिकायत पर अनुसंधान करने के बाद सतर्कता विभाग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सेल मुख्यालय को सौंप दी है।

इसके बाद जेओ परीक्षा 2026 में कंपनी प्रबंधन का क्या रुखा होगा, इस पर फैसला आना बाकी है। इसका इंतजार बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कंपनी के अलग अलग इकाई में कार्यरत लगभग आठ हजार सेल के कर्मचारी भी कर रहे है, जो की इस परीक्षा परिणाम से सीधे कर्मचारी से अधिकारी बनने की आस बीते दो माह से लगाए हुए है।

हालांकि पूरे सेल में जेओ पद के आठ हजार उम्मीदवारों में मात्र 525 कर्मचारियों को पदोन्नति देने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें भिलाई में 154, राउरकेला में 131, बोकारो में 82, दुर्गापुर में 88, इस्को बर्नपुर में 29 तथा अन्य इकाई के संयंत्रकर्मी है।

पांच जुलाई को हुई थी परीक्षा महारत्न कंपनी सेल में ई जीरो पद के लिए उम्मीदवारों की कंप्यूटर बेस्ट आनलाइन लिखित परीक्षा इसी साल पांच जुलाई 2026 को हुई थी। जहां नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, रांची, धनबाद, बोकारो सहित देश के कई प्रमुख शहर में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।