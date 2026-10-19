IISCO इस्पात संयंत्र में मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, आसनसोल। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के इस्को इस्पात संयंत्र (Indian Iron & Steel Company Burnpur - IISCO )ने सुरक्षा को लेकर कड़ा कदम उठाया है। हाल में हुई दुर्घटनाओं के बाद संयंत्र प्रबंधन ने कार्यक्षेत्र और एक्टिव वर्किंग जोन के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दी है।

प्रबंधन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, भारी-भरकम मशीनों और सक्रिय उत्पादन क्षेत्रों के बीच मोबाइल का उपयोग कर्मचारियों का ध्यान भटका सकता है, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना या जानमाल का नुकसान होने का गंभीर खतरा बना रहता है।

इस नियम के अनुसार संयंत्र के सभी शाप फ्लोर और एक्टिव वर्किंग जोन में मोबाइल के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी है। मोबाइल का जरूरी इस्तेमाल अब केवल आफिस बिल्डिंग, आपरेशनल एरिया से बाहर बने विश्राम कक्षों या निर्धारित मोबाइल कियोस्क तक ही सीमित रहेगा।