संवाद सहयोगी,कुल्टी (आसनसोल)। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार द्वारा बंगाल मे आयोजित 50 दुर्गापूजा कमेटियों को विशेष अनुदान के रूप मे दस-दस लाख रूपये दिए जा रहे हैं। कुल्टी क्षेत्र के बराकर बेगुनिया सार्वजनिक दुर्गापूजा कमेटी को भी विशेष अनुदान का चेक कुल्टी थाना प्रभारी अशोक सिंग महापात्र ने कमेटी के सदस्य सोनू को सौंपा।

पश्चिम बंगाल मे पहली बार भाजपा सरकार की ओर से सैकड़ों पूजा कमेटी को एक-एक लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। जबकि 50 कमेटियों को 50-50 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।

वहीं, इस बार दस लाख का विशेष अनुदान मिलने पर बराकर बेगुनिया सार्वजनिक दुर्गापूजा कमेटी के सचिव पुरनेन्दु चटर्जी ने कहा कि राज्य सरकार की जितनी प्रशंसा की जाय कम होगी।

बराकर के स्थानीय निवासी कुल्टी के विधायक और राज्य के मंत्री डाक्टर अजय कुमार पोद्दार का पूजा कमेटी ने तहे दिल से धन्यवाद करती है। अनुदान मिलने से पूजा कमेटी को अधिक सुविधा के साथ पूजा मे ताकत मिलेगी। ये विशेष अनुदान मिलने से पुरे क्षेत्र मे हर्ष का माहौल कायम है।