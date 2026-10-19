ईस्टर्न रेलवे का बड़ा फैसला: आसनसोल मंडल के स्टेशनों पर बहाल होंगे बुकिंग एजेंट, हर टिकट पर मिलेगा कमीशन

रवि रंजन आनंद, आसनसोल। स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने और छोटे रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को टिकट के लिए लंबी कतारों से राहत दिलाने की दिशा में ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल मंडल ने महत्वपूर्ण पहल की है।

मंडल के अंतर्गत कालीपहाड़ी, राजबांध और कालुबाथन रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी किया गया है। इस पहल से जहां अनारक्षित टिकटों की बिक्री व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, वहीं इच्छुक स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार का अवसर भी मिल सकेगा।

तीन साल के अनुबंध पर होगी नियुक्ति रेलवे की ओर से जारी टेंडर के तहत चयनित एजेंटों को संबंधित स्टेशनों पर अनारक्षित यानी जनरल टिकटों की बिक्री की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नियुक्ति तीन साल के अनुबंध के आधार पर की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों के स्टेशनों पर टिकट वितरण को सुगम बनाना तथा यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। स्थानीय स्तर पर एजेंटों की नियुक्ति होने से युवाओं को अपने क्षेत्र में ही काम करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, चयन के लिए निर्धारित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, धरोहर राशि और अन्य शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को मिलेगी राहत इन स्टेशनों पर ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय टिकट काउंटरों पर भीड़ की स्थिति बन जाती है। स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंटों की नियुक्ति से टिकट वितरण व्यवस्था को गति मिलने और यात्रियों का समय बचने की उम्मीद है। इससे दैनिक यात्रियों को विशेष रूप से लाभ मिल सकता है।