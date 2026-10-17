नई दिल्ली-हावड़ा के बीच दौड़ेगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया रूट चार्ट और शेड्यूल

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। आगामी त्योहारी सीजन में ट्रेनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है।

यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त दबाव को कम करने के उद्देश्य से नई दिल्ली और हावड़ा के बीच आरक्षित त्योहार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन संख्या 04070/04069 चलाने का निर्णय लिया गया है। इस बात की आधिकारिक जानकारी आसनसोल रेल मंडल के पीआरओ ने दी।