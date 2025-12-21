Indian Railway Update: कोहरे की चपेट में धनबाद से दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाली स्पेशल ट्रेनें, अगल-अलग तिथियों में 15 फरवरी तक रद
Indian Railway Updateः उत्तर भारत में कोहरे के कारण रेलवे ने धनबाद से दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है। धनबाद-दिल्ली स्पे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। उत्तर भारत में लगातार बढ़ रहे कोहरे और धुंध के प्रकोप को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए धनबाद से चलने वाली प्रमुख स्पेशल ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दृश्यता कम होने से ट्रेनों की गति प्रभावित हो रही है, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। इसी कारण कुछ स्पेशल ट्रेनों को आंशिक अवधि के लिए निरस्त किया गया है।
रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 03309 धनबाद–दिल्ली स्पेशल आगामी 23 दिसंबर से 13 जनवरी तक नहीं चलेगी। वहीं इसकी वापसी सेवा 03310 दिल्ली–धनबाद स्पेशल को 24 दिसंबर से 14 जनवरी तक रद्द किया गया है। इसके अलावा पंजाब की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी असुविधा बढ़ गई है।
गाड़ी संख्या 03311 धनबाद–चंडीगढ़ स्पेशल को 23 दिसंबर से 13 जनवरी तक निरस्त रखा जाएगा, जबकि वापसी की ट्रेन 03312 चंडीगढ़–धनबाद स्पेशल को 25 दिसंबर से सीधे 15 फरवरी 2026 तक के लिए रद्द कर दिया गया है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि घने कोहरे के कारण सिग्नल और ट्रैक की दृश्यता प्रभावित होती है, जिससे ट्रेन संचालन सुरक्षित ढंग से करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
इन ट्रेनों के रद्द होने से त्योहारों और सर्दियों की छुट्टियों में घर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और वैकल्पिक ट्रेनों या अन्य साधनों का उपयोग करें। साथ ही टिकट रिफंड और पुनर्निर्धारण की सुविधा निर्धारित नियमों के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।
