Indian Railway Update: कोहरे की चपेट में धनबाद से दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाली स्पेशल ट्रेनें, अगल-अलग तिथियों में 15 फरवरी तक रद

जागरण संवाददाता, धनबाद। उत्तर भारत में लगातार बढ़ रहे कोहरे और धुंध के प्रकोप को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए धनबाद से चलने वाली प्रमुख स्पेशल ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दृश्यता कम होने से ट्रेनों की गति प्रभावित हो रही है, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। इसी कारण कुछ स्पेशल ट्रेनों को आंशिक अवधि के लिए निरस्त किया गया है।

रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 03309 धनबाद–दिल्ली स्पेशल आगामी 23 दिसंबर से 13 जनवरी तक नहीं चलेगी। वहीं इसकी वापसी सेवा 03310 दिल्ली–धनबाद स्पेशल को 24 दिसंबर से 14 जनवरी तक रद्द किया गया है। इसके अलावा पंजाब की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए भी असुविधा बढ़ गई है।

गाड़ी संख्या 03311 धनबाद–चंडीगढ़ स्पेशल को 23 दिसंबर से 13 जनवरी तक निरस्त रखा जाएगा, जबकि वापसी की ट्रेन 03312 चंडीगढ़–धनबाद स्पेशल को 25 दिसंबर से सीधे 15 फरवरी 2026 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि घने कोहरे के कारण सिग्नल और ट्रैक की दृश्यता प्रभावित होती है, जिससे ट्रेन संचालन सुरक्षित ढंग से करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।