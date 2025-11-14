रेलवे स्टेशनों पर बदल रहा फूड एक्सपीरियंस, एयरपोर्ट जैसे Pizza, Burger & More

तापस बनर्जी, जागरण, धनबाद : एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित हो रहे रेलवे स्टेशन पर जल्द ही एयरपोर्ट जैसी ब्रांडेड कंपनियों की खान-पान सेवाएं भी शुरू होंगी। यात्रियों की डिमांड के मुताबिक ब्रांडेड कंपनियों के पिज्जा-बर्गर समेत अन्य खाने-पीने की वस्तुएं स्टेशन पर ही उपलब्ध होंगी।

रेलवे स्टेशन पर प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट को लेकर रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कैटरिंग ए रंगराजन ने गुरुवार को सभी जोनल रेलवे को इससे जुड़ा पत्र भी जारी कर दिया। यह है रेलवे बोर्ड का आदेश दक्षिण मध्य रेल ने रेलवे बोर्ड को पत्र भेज कर प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट के लिए दिशा-निर्देश मांगा था। बताया गया था कि यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ऐसे में एयरपोर्ट के तर्ज पर प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट की सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की जाए।

रेलवे बोर्ड कार्यालय में अनुरोध की जांच की गई और यह स्पष्ट किया गया है कि स्टाल आवेदन के आधार पर आवंटित नहीं किए जा सकते। यदि मांग और औचित्य हो तो मौजूदा आरक्षण नीति में कोई बदलाव किए बिना स्टेशन योजना या ब्लूप्रिंट में उचित रूप से शामिल कर प्रीमियम ब्रांड के खान-पान आउटलेट, चाहे वे एकल ब्रांड के हों, कंपनी के स्वामित्व वाले हों, संचालित हों या फ्रैंचाइजी हों क्षेत्रीय रेलवे उनका संचालन करेगा।

ई-नीलामी नीति के तहत आवंटित होंगे स्टाल प्रीमियम ब्रांड के खानपान आउटलेट का कार्यकाल अन्य खान-पान स्टालों की तरह पांच वर्ष का होगा। न्यूनतम लाइसेंस शुल्क के निर्धारण सहित अन्य सभी निर्देश वर्तमान खानपान नीति के अनुसार लागू होंगे। प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग का आवंटन प्रचलित ई-नीलामी नीति के अनुसार किया जाएगा।