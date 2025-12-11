Language
    जानें-Railway Minister Ashwini Vaishnaw ने धनबाद के सांसद ढुलू महतो को क्या दिया आश्वासन, जश्न मनाने लगे भाजपाई

    By Bhagwan Kinkar Malbiya Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:05 AM (IST)

    Railway Minister Ashwini Vaishnaw ने कुमारधुबी में ट्रेनों के ठहराव को लेकर धनबाद के सांसद को आश्वासन दिया है। इस खबर के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खु ...और पढ़ें

    कुमारधुबी रेलवे स्टेशन पर सांसद ढुलू महतो का आभार प्रकट करते भाजपा के नेता-कार्यकर्ता। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, चिरकुंडा (धनबाद)। कुमारधुबी रेलवे स्टेशन पर धनबाद के सांसद ढुलू महतो के प्रयास से जल्द ही धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित द्रुतगामी कई ट्रेनों का ठहराव किया जाएगा। भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह ने सांसद से कुमारधुबी स्टेशन पर धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग की थी।

    जयप्रकाश ने कहा था कि इस ट्रेन के ठहराव हो जाने से निरसा-चिरकुंडा क्षेत्र के यात्रियों को बिहार जाने व आने में काफी सुविधा होगी। उनकी मांग को सांसद ने गंभीरता से लिया और रेल मंत्री से कुमारधुबी स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव देने की अपील की। इस पर रेल मंत्री ने सांसद को सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया।

    इधर जयप्रकाश सिंह को बताया कि सांसद ढुलू महतो ने आश्वासन दिया है कि कुमारधुबी स्टेशन पर धनबाद-पटना इंटरसिटी, रांची-जयनगर, दक्षिण भारत के लिए जाने वाली ट्रेनें, शब्दभेदी एक्सप्रेस और शिप्रा एक्सप्रेस, आसनसोल-भोजुडीह ईएमयू सहित कई ट्रेनों का जल्द ठहराव होगा।

    इधर भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह व दशरथ साव के नेतृत्व में बुधवार को क्षेत्र के भाजपाइयों ने कुमारधुबी स्टेशन पर 'हम होंगे कामयाब' कार्यक्रम कर केंद्र सरकार की अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना का जश्न मनाया। इस योजना के तहत झारखंड के 14 स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है। जिसमें कुमारधुबी स्टेशन भी शामिल है।

    भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह ने कहा कि इस योजना से क्षेत्र के लोगों को कई सुविधाएं मिलेगी। जिसमें दुर्गामी ट्रेनों का ठहराव भी शामिल है। इस योजना से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और कुमारधुबी रेलवे स्टेशन देश के सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों में गिना जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया और नारे लगाए।

    मौके पर आसनसोल रेल मंडल के सांसद प्रतिनिधि डब्लू बाउरी, जगरनाथ सिंह,प्रो. अरूण कुमार, अरविंद सिन्हा,सुनिता देवी, विजय सिन्हा, पवन शर्मा, मिथिलेश कुमार, पवन साव, इरफान अहमद खान आदि थे।