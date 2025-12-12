रेलवे कर्मचारियों के लिए नया QR Code ID Cards, संविदा और नियमित कर्मचारियों के लिए अलग रंग

जासं, धनबाद। Indian Railway Update News: अब देशभर के रेलवे कर्मचारियों और संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को एक नया पहचान पत्र जारी किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यकारी निदेशक रेणु शर्मा ने सभी जोन को इसके लागू करने का आदेश दे दिया है। नया पहचान पत्र QR कोड आधारित होगा, जिससे कर्मचारियों की जानकारी डिजिटल तरीके से आसानी से उपलब्ध होगी।



नियमित रेलकर्मियों का पहचान पत्र पीले रंग का होगा, जबकि संविदा कर्मचारियों के लिए नारंगी रंग का कार्ड जारी किया जाएगा। यह पहचान पत्र न केवल कर्मचारी की पहचान साबित करेगा, बल्कि संविदा कर्मचारियों के लिए कार्यालय में प्रवेश का प्रमाण भी होगा।



पहचान पत्र पर कर्मचारी की तस्वीर, हस्ताक्षर, नाम, पद, विभाग, जारी होने और वैधता की तिथि तथा जारीकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर शामिल होगा। QR कोड स्कैन करने पर कर्मचारी का नाम, पता, पद, कार्यस्थल, आधार नंबर, कार्ड जारी होने और वैधता की तिथि तथा कार्ड जारी करने वाले अधिकारी की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। संविदा कर्मचारियों के कार्ड में स्पष्ट रूप से-ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अंकित रहेगा।



रेल मंत्रालय के अनुसार, यह कदम कर्मचारियों की पहचान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रवेश प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कर्मचारी अब अपने डिजिटल पहचान पत्र के माध्यम से कार्यालय में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे और उनके रिकॉर्ड का प्रबंधन भी आसान होगा।



इस नई पहल से रेलवे में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारियों की सुविधा में भी सुधार होगा, जिससे सभी जोन में कार्यरत कर्मचारियों को समान रूप से लाभ मिलेगा।