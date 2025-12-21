Railway Fare Hike: 179 दिनों में ही फिर बढ़ा रेल किराया, 10 से 55 रुपये तक महंगा होगा सफर 

जागरण संवाददाता, धनबाद। Train fare hike from Dec 26: 179 दिनों के भीतर ही रेलवे ने दूसरी बार रेल किराए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इससे पहले इसी वर्ष एक जुलाई को रेल किराया बढ़ाया गया था, जब स्लीपर श्रेणी में प्रति किलोमीटर एक पैसा और एसी श्रेणी में प्रति किलोमीटर दो पैसे की वृद्धि की गई थी।

इस बार रेलवे ने मेल–एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर से लेकर एसी श्रेणी तक के किराए में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नया किराया 26 दिसंबर से लागू होगा। नई दरों के अनुसार मेल–एक्सप्रेस ट्रेनों में 500 किलोमीटर तक की यात्रा पर यात्रियों को अब लगभग 10 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे।

धनबाद से पटना, हावड़ा, दिल्ली, मुंबई, सूरत, वेल्लूर और गोवा की यात्रा करने वाले यात्रियों को दूरी के अनुसार 10 से 55 रुपये तक अधिक किराया देना पड़ेगा। धनबाद से गोवा के वास्को द गामा की दूरी सबसे अधिक होने के कारण यहां तक स्लीपर से एसी श्रेणी के यात्रियों पर 55 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे पहले जुलाई में हुई किराया वृद्धि के कारण भी यात्रियों की जेब पर असर पड़ा था।

पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों को 215 किलोमीटर तक राहत हालांकि रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों को कुछ राहत दी है। 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए पैसेंजर ट्रेनों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर एक पैसे की वृद्धि की गई है।